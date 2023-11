Ces Néandertaliens ont été dévorés… mais par qui (ou quoi) ?

Aujourd’hui disparus, les Néandertaliens étaient autrefois les plus proches parents de l’Homme moderne. De son vivant, cette espèce du genre Homo s’est étendue vers l’ouest jusqu’à la France actuelle, et vers l’est jusqu’à l’Asie centrale.

Les dents avaient déjà été étudiées par des scientifiques qui avaient conclu que les restes devaient appartenir à une vache ou à un cerf. L’analyse plus récente, effectuée par des chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), a cependant permis de révéler qu’elles appartenaient en réalité à des humains et avaient été endommagées après avoir été ingérées et digérées.