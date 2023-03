Qui étaient vraiment les Néandertaliens ?

À QUOI RESSEMBLAIENT-ILS ?

À première vue, les os fossilisés des Néandertaliens sembleraient presque humains. Il existe toutefois quelques caractéristiques qui différencient cette espèce disparue de l'Homo sapiens moderne.

Outre leur ressemblance avec l'Homme, les Néandertaliens présentaient une proéminence du bourrelet sus-orbitaire, une dentition large et de grands yeux. D'après les chercheurs, ils possédaient un cerveau de taille semblable au nôtre, avec une forme plus allongée. Même si la taille et la structure des cerveaux néandertaliens font encore l'objet de débats, il est désormais admis que le néandertalien moyen mesurait entre 164 et 168 centimètres pour l'homme, et entre 152 et 156 cm pour la femme.

Ces hominidés vivaient autrefois à travers l'Eurasie. Selon les scientifiques, les Néandertaliens auraient développé une musculature compacte et massive pour s'adapter aux climats relativement froids de la région. Dans ces conditions, leur survie aurait nécessité un régime alimentaire de 4 480 calories par jour.