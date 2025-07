Jeux d’argent : quand le loisir bascule dans l’addiction

Tout au long de l'histoire, les jeux d'argent ont connu des pics périodiques en termes de tendance et il se pourrait bien qu’ils atteignent de nouveaux sommets depuis 2018. Cette année-là, la Cour suprême des États-Unis a déclaré contraire à la Constitution la Professional and Amateur Sports Protection Act (PASPA), une loi fédérale interdisant à la plupart des États d'autoriser les paris sur les compétitions sportives.

Du jour au lendemain, les publicités des opérateurs de paris en ligne sont devenues omniprésentes. Il est désormais possible de les apercevoir non seulement lors des émissions sportives, mais aussi au cours d'autres programmes et sur tous les supports diffusant des publicités en ligne. En 2023, cinquième anniversaire de cette décision, la population du pays avait misé plus de 220 milliards de dollars (189 milliards d’euros) sur le sport. Il s’agissait également de la troisième année consécutive au cours de laquelle les recettes des paris professionnels avaient battu des records. À ce jour, trente-huit États, ainsi que Washington, D.C., autorisent les paris sportifs sous une forme ou une autre.

Avec l'explosion des paris sportifs, des affaires très médiatisées ont fait la une des journaux. En avril 2024, la NBA (National Basketball Association) a banni à vie Jontay Porter, joueur des Raptors de Toronto, après qu'une enquête interne a révélé qu'il avait parié sur des matchs de basketball. Le mois précédent, les Dodgers de Los Angeles, équipe de la Ligue majeure de baseball, avaient brusquement licencié l’interprète de leur joueur vedette, Shohei Ohtani, pour avoir parié. Les autorités des États-Unis ont accusé celui-ci d'avoir volé plus de 16 millions de dollars (près de 14 millions d’euros) pour financer sa dépendance aux paris sportifs illégaux. Le célèbre animateur Craig Carton, quant à lui, avait fait son retour à l'antenne après avoir purgé une peine de prison, lançant une émission consacrée aux réalités du jeu problématique.

Selon Jeffrey Derevensky, directeur du Centre international d'études sur le jeu et les comportements à risque chez les jeunes de l'université McGill, autrefois considéré comme un symbole d'immoralité, le jeu est nettement moins stigmatisé depuis les dernières décennies. « Ils ont transformé le jeu, qui était un péché et un vice, en une forme de divertissement socialement acceptable », explique-t-il. « Grâce à cette acceptabilité sociale, plus besoin de se cacher. »

Les jeux d’argent sont plus accessibles que jamais. Il est donc plus facile pour tout un chacun, y compris les jeunes qui ont des difficultés à se fixer des limites et à les respecter, de développer une forte dépendance. Depuis 2018, davantage de cas très médiatisés d'adolescents et adolescentes tombant dans une forte dépendance au jeu sont recensés et les spécialistes auraient remarqué qu'une part de cette population s’orienterait vers les jeux d’argent par l’intermédiaire des jeux vidéo, probablement parce que ces deux activités répondent à des besoins psychologiques similaires.

D’après le National Council on Problem Gaming, une organisation à but non lucratif qui vise à minimiser les coûts économiques et sociaux liés à la dépendance au jeu, entre 2018 et 2021, le risque de jeu problématique a augmenté de 30 %.

En partant de ce constat, le secteur ne peut que se développer, non seulement en termes de recettes, mais aussi en raison de la probabilité que la législation sur les jeux d'argent légaux puisse gagner des régions encore épargnées des États-Unis.

« Quand on me demande qui est le plus accro au jeu, en général je réponds que c'est le gouvernement », déclare Jeffrey Derevensky. « Il est accro aux recettes générées par le secteur des jeux d'argent et de hasard. »

LES JEUX D’ARGENT : ACCESSIBLES PARTOUT ET À TOUT MOMENT

Les casinos ont longtemps été le visage du secteur des jeux d'argent et de hasard. Cependant, aujourd’hui, en ce qui concerne les paris sportifs, les gros joueurs et les flambeuses ne sont plus dans l’obligation, pour tenter leur chance au jeu, de se rendre dans l’endroit le plus proche où il est possible de jouer ou de trouver à la hâte un bookmaker digne de confiance : un smartphone suffit.

« Avant, il fallait se rendre physiquement dans un établissement de jeux », indique Lia Nower, professeure et directrice du Center for Gambling Studies à l'université Rutgers. « Aujourd'hui, on peut jouer vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, sur son téléphone portable. On a un bookmaker sportif ou un casino dans sa poche et on peut être assis à table avec sa famille pendant le dîner, tout en perdant sa maison au jeu. »