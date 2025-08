Trouver le "flow" : comment aider ses enfants à s'épanouir ?

1 - TROUVER CE QUI LES INTÉRESSE

Comme tout parent ayant vu un enfant absorbé par un dessin ou un château fait de briques peut en témoigner, « les enfants ont une tendance naturelle et inhérente à expérimenter le flow », selon Joydeep Bhattacharya. Mais parfois, ils ont besoin d’un petit coup de pouce.

Puisque la motivation intrinsèque est cruciale pour atteindre le flow, il est important de découvrir les passions de votre enfant.

« Parlez avec les enfants de ce qui les intéresse », dit Michelle Harris, travailleuse sociale clinicienne à New York et fondatrice de Parenting Pathfinders. Elle ajoute que les parents doivent encourager les enfants à proposer leurs propres idées plutôt que de leur suggérer ce qu’ils peuvent ou doivent faire. Une fois qu’ils s’approprient l’activité, ils sont plus susceptibles de s’y tenir. Pour les plus jeunes en revanche, « n’hésitez pas à suggérer des idées si les enfants ont du mal à en trouver. »

Ce qui constitue une activité en flow dépend fortement de chaque individu. « Pour les enfants, il faut découvrir ce qui allume leur feu intérieur », estime David Shernoff, psychologue de l’éducation à l’université Rutgers. « Plus ils peuvent reprendre ces types d’activités en flow, plus ils développent motivation et sens. »

2 - OFFRIR DES TEMPS ININTERROMPUS

Nous vivons à une époque de distractions et d’agendas surchargés, qui peuvent tuer le flow. « Éteignez la télévision, trouvez un espace avec peu de distractions, et faites savoir aux enfants que c’est un moment pour juste apprécier ce qu’ils font », dit Harris.

Jeffrey Froh abonde : « Beaucoup de temps de jeu non structurés, vraiment beaucoup, est impératif. » Il applique ce principe avec ses propres enfants : sa fille de onze ans et son fils de quatorze ans sont limités à deux activités extrascolaires pour garantir qu’ils disposent de suffisamment de temps non structuré pour explorer leurs propres centres d'intérêts et leur imaginaire.

3 - SOUTENIR LES ENFANTS À CHAQUE ÉTAPE

Le flow nécessite un équilibre délicat : la tâche doit être assez difficile pour susciter l’intérêt, mais pas trop pour ne pas décourager. Les parents peuvent soutenir cet équilibre en apportant de l’aide au début et en se retirant au fur et à mesure que l’enfant gagne en confiance.

Avec des Lego, par exemple, vous pouvez commencer avec un kit où « vous suivez la notice de montage et savez exactement ce que vous allez construire », propose David Shernoff. Mais dès que votre enfant maîtrise les bases, construisez quelque chose de nouveau ensemble. N’oubliez pas de poser des questions : Quelle couleur pour la cheminée ? La porte s’ouvre‑t‑elle vers l’intérieur ou l’extérieur ? Laissez l’enfant prendre les décisions.

Participer à des activités en flow est aussi un excellent moyen de se connecter avec vos enfants, et lorsqu’ils se sentent connectés à d’autres (amis, famille, professeurs) cela encourage aussi le flow et combat la langueur qui pourrait s'installer. Dans ses recherches sur le flow à l’école, David Shernoff a découvert que le soutien des enseignants et des camarades renforçait l’engagement des élèves.

« Partager l’expérience de flow avec des amis », relève David Shernoff, « la rend significative et crée un lien. » Et lorsque amis et professeurs donnent un avis immédiat, cela aide les enfants à atteindre (et dépasser) leurs objectifs.

4 - DÉVALORISER LA NOTION DE PERFORMANCE

Lorsque les parents se focalisent sur la performance ou les résultats, ils peuvent involontairement étouffer le plaisir que les enfants retirent de l’activité. « Vous n'avez pas besoin d’être Mozart pour jouer du piano, et vous n'avez pas besoin d’être Michael Jordan pour jouer au basket », dit Charles Limb. Encouragez plutôt les enfants à s’engager dans des activités ouvertes, sans trop d’étapes ou de règles à suivre. Créez une bande dessinée sans penser à la publier, ou chantez sur la bande-son d'un film que vous aimez.