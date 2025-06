Comment apprendre à nos enfants à reconnaître les fausses informations ?

À la fin de l’été, Zusha, sept ans, revient du centre aéré apeuré par une histoire effrayante qu’on lui a racontée. Il aurait dit à sa mère, Yael Shy : « Mon ami George m’a parlé d’un milkshake que l’on boit, puis quelqu’un arrive et te tue. Il y a des vidéos de ça ! C’est vrai et les animateurs le savent aussi ! »

Yael Shy a dû mener quelques recherches sur Internet pour découvrir que l’histoire de Zusha provenait d’une tendance sur TikTok. Des personnes se filmaient alors qu’elles buvaient les milkshakes Grimace de McDonald avant de prétendre se faire tuer, le liquide violet criard servant de « sang » à leur mise en scène. C’était bon enfant, mais pas pour Zusha. Il en pleurait d’angoisse et ne parvenait pas à dormir.

Avec un enfant terrifié sur les bras, Yael Shy s’est tournée vers Internet. « J’ai recherché “Est-ce que les Grimace Murders sont réels ?” se souvient-elle. « Et heureusement, le premier résultat disait qu’ils ne l’étaient pas, qu’il s’agissait d’une arnaque. Et je lui ai montré. » L’enfant a compris et s’est calmé.

Mais c’était une dure leçon de réaliser que son fils pouvait être exposé à des rumeurs en ligne par ses amis, même si elle ne le laissait jamais se rendre sur Internet sans surveillance à la maison.

Savoir faire la différence entre les faits et la fiction est une compétence cruciale. Dans cette ère des hallucinations de l’IA, des arnaques, des publicités mensongères et d’une confiance qui n’a jamais été aussi vacillante envers la science et les autres institutions, il est d’une importance capitale d’enseigner à ses enfants à vérifier les informations, identifier des sources fiables et penser par eux-mêmes.

La bonne nouvelle, c’est que beaucoup de chercheurs mettent en place de nouvelles interventions pour aider les parents à encourager l’esprit critique chez les enfants à partir de trois ans, jusqu’à l’adolescence. LES PARENTS DOIVENT TOUJOURS ÊTRE OUVERTS À TOUTES LES QUESTIONS

Selon Laurence Steinberg, psychologue de l’université Temple, qui se spécialise dans le développement des adolescents, les enfants commencent à développer des compétences d’esprit critique autour de l’âge de trois ans, juste au moment où ils commencent à demander « pourquoi ».

« Je pense que les parents sont frustrés d’avoir toujours à expliquer les choses», dit-il. « Mais il est important qu’ils prennent le temps, quand ils le peuvent, de répondre à leurs enfants, parce qu’on ne veut pas qu’ils puissent croire que poser des questions est une mauvaise chose. »

Cela s’applique aux questions les plus banales comme « pourquoi est-ce que le ciel est bleu ? » mais il est encore plus important de répondre à leurs questionnements sur les règles ou leurs limites, explique Laurence Steinberg.

Les parents autoritaires, qui sont excessivement fermes sans être très chaleureux, ont tendance à avoir des enfants qui sont plus angoissés, déprimés et dépendants. Laurence Steinberg pense que ce mode d’éducation peut également miner l’esprit critique. « Quand un parent dit à son enfant “Ne t’avise pas de me répondre” ou “Fais-le parce que je te le dis”, “Tu n’es pas assez vieux pour comprendre”, cela décourage l’enfant de poser des questions et de remettre en cause les choses qui n’ont pas de sens à ses yeux. »

Au lieu de cela, dit-il, les parents devraient plutôt montrer ce qu’est l’esprit critique et entretenir le lien qu’ils ont avec leurs enfants en écoutant et trouvant des opportunités de dire « Tu as raison, je n’avais jamais vu cela comme ça ! »

En tant que parents, nous ne détenons pas toujours les réponses. Ou nous sommes susceptibles d’entendre une question dont la réponse est embarrassante sur un sujet tabou comme le sexe ou les drogues. Dans ces moments, les experts disent qu’il est d’autant plus important de ne pas contourner la question et de ne pas fermer la conversation.

« Ce sont sur des sujets sur lesquels [un enfant] n’a pas vraiment de connaissance préexistante que la désinformation est la plus efficace », explique Lisa Fazio. Elle fait partie du département de psychologie de l’université Vanderbilt, où elle effectue des recherches sur les moteurs psychologiques de la croyance en la désinformation.

La solution, selon la chercheuse : « Combler les lacunes. » Répondre aux demandes piégeuses d’une manière qui convient à leur âge, avec des informations qu’ils peuvent comprendre. Ne répondre qu’à la question qu’ils posent et garder la réponse simple.

Par exemple, grâce à la une d’un journal, mon enfant de huit ans m’a récemment demandé au petit-déjeuner : « C’est quoi un avortement ? »

J’ai répondu : « C’est quand une personne veut mettre un terme à sa grossesse. Il y a une opération pour faire ça. » Cela a satisfait sa curiosité pendant un moment, tout en laissant la porte ouverte pour des conversations futures.

Si les mots vous manquent, orientez vos enfants vers des sources réputées que vous pouvez consulter ensemble. Le site Amaze.org met à disposition des vidéos sur la puberté et sur l’éducation sexuelle, adaptées aux enfants. Et certains livres adaptés aux enfants traitent de sujets tels que la drogue et ses effets, comme les Max et Lili. SCROLLEZ AVEC VOS ENFANTS