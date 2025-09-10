Psychose induite par l’IA : risque réel ou simple coïncidence ?

Bien que l’IA soit une technologie nouvelle, les psychologues ont commencé à écrire au sujet des délires paranoïaques et à les classer à la fin des années 1800. Historiquement, ces schémas de pensée ont souvent été associés à la technologie du moment comme la télévision ou la radio, qui devient souvent le moyen par lequel les personnes reçoivent des messages délirants. Mais selon Jared Moore, éthicien de l’IA et docteur en informatique à l’université de Stanford, nous avons tort de considérer la hausse des délires basés sur l’IA comme une simple tendance technologique.

« Les personnes n’utilisent pas nécessairement les modèles linguistiques comme l’intermédiaire de leurs pensées psychotiques. Ce que nous observons, c’est que les modèles linguistiques précipitent ce genre de choses », explique-t-il. « Ils entretiennent ces processus et ceci semble être assez différent. Les degrés de personnalisation et d’immédiateté qu’offrent les modèles linguistiques n’ont rien à voir avec les tendances passées ».

Cette différence réside, en partie, dans la manière dont l’IA est conçue. Son objectif est de maintenir l’engagement de ses utilisateurs. À l’instar de la télévision ou de la radio, une IA est conçue pour être interactive. Pour ce faire, elle finit par mégarde à imiter les actions d’une personne très charismatique. Elle répète ce que les gens lui disent, elle est pleinement d’accord avec eux, encense ou valide ce que son utilisateur a indiqué dans ses réponses et lui pose des questions de suivi pour poursuivre la conversation. La « flagornerie » de l’IA inquiète, même chez les développeurs d’IA. ChatGPT a récemment reporté une mise à jour après que les utilisateurs ont noté que le chatbot allait trop dans leur sens. « Il est trop complaisant », a reconnu Sam Altman, PDG de ChatGPT, dans une publication sur X.

« C’est une sorte de journal qui [peut] vous répondre. Il encourage, reflète et valide la version de la réalité que vous lui donnez », précise Jessica Jackson, vice-présidente du département chargé du développement des alliances chez Mental Health America. « C’est un algorithme qui a été conçu pour prévoir ce qui se produira ensuite et maintenir votre intérêt ».

L’IA ET SON IMPACT SUR LA SANTÉ MENTALE

Dans le cas des délires, ce phénomène psychologique a été aggravé par le fait que les humains ont moins de difficultés à parler des aspects intimes de leur vie avec les chatbots qu’avec d’autres personnes. Dans une étude récemment parue dans la revue Nature, des experts tiers ont découvert que l’IA était plus réactive, compréhensive, encourageante et attentionnée que les humains. La technologie est aussi considérée comme plus compatissante que les secouristes.

Et c’est bien là le problème des délires induits par les chatbots. « Les fonctionnalités mêmes qui rendent les chatbots thérapeutiques, à savoir le fait qu’ils soient agréables, qu’ils soient d’accord avec vous et qu’ils donnent des explications, peuvent implanter des croyances fausses profondes », souligne Ross Jaccobucci, professeur adjoint à l’université du Wisconsin-Madison, qui étudie l’intersection entre la psychologie clinique et l’apprentissage automatique. « Il ne s’agit pas uniquement d’un problème technique, mais plutôt d’un décalage fondamental entre la manière dont sont conçus les modèles d’apprentissage linguistique pour interagir et ce dont ont besoin les utilisateurs vulnérables, à savoir des limites adéquates, les tests de la réalité et parfois, une légère confrontation ».

Pour Ross Jaccobucci, l’accent devrait être mis sur le fond du problème plutôt que sur les cas d’utilisation individuels. « Nous avons déployé des outils psychologiques puissants auprès de milliards de personnes sans la base de connaissances requises pour un nouveau protocole de thérapie ou antidépresseur », indique-t-il. S’il note que le développement et l’adoption rapides de ces technologies ne peuvent être contrôlés, il estime qu’il est important d’accélérer drastiquement les activités de recherche et le développement de systèmes de surveillance visant à améliorer les interactions entre les humains et l’IA. « Au fond, nous menons une expérience massive non contrôlée dans le domaine de la santé mentale numérique », ajoute-t-il. « Le moins que l’on puisse faire, c’est de mesurer correctement les résultats ».

Mais ceux-ci pourraient être plus insidieux et difficiles à évaluer que nous le pensions. Dans une étude récente, des chercheurs du MIT ont utilisé des électroencéphalogrammes (EEG) pour surveiller l’activité cérébrale des personnes utilisant l’IA pour certaines tâches. Ils ont conclu qu’un recours excessif à l’IA pour les tâches mentales entraînait une « dette cognitive », les participants présentant des niveaux réduits d’activité cérébrale dans les réseaux responsables de l’attention, de la mémoire et de la fonction exécutive. Selon les chercheurs à l’origine de cette étude, ceci pourrait amoindrir les aptitudes créatives et de pensée critique du cerveau avec le temps.

Ce dernier point est particulièrement alarmant dans le contexte de schémas de pensée délirants. Keith Sataka, professionnel de la santé dans la région de la baie de San Francisco, a déclaré avoir traité au moins 25 personnes souffrant de psychose liée à l’IA, qu’il attribue à une combinaison de facteurs comme le manque de sommeil, la consommation de drogues et l’utilisation de chatbots d’IA. (Keith Sataka a établi un lien entre ce phénomène et la nature «flagorneuse » et « complaisante » de l’IA, qui la conduit à valider et à encourager de façon répétée les délires de ses utilisateurs.)

UNE GRANDE ILLUSION

Ces dernières semaines, même Kendra a pris ses distances avec le monde de la thérapie et du soutien par chatbot. Elle a indiqué à ses abonnés qu'elle ne parlait plus à Henry et qu'elle était désormais entourée de personnes qui « l'aiment et la soutiennent ». Si elle croit à la psychose induite par l'IA, elle ne pense pas en souffrir elle-même. « Je me documente sur la psychose induite par l'IA depuis un an, lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois dans le New York Times », a-t-elle récemment déclaré dans une vidéo. « C'est effrayant... C’est pourquoi je m'assure de savoir quand ces modèles me mentent. »

Le plus grand délire alimenté par l'IA est peut-être de nous faire croire qu’elle est une créature sensible capable de mentir, plutôt qu’une simple technologie. Lorsque nous interagissons avec elle, nous ne parlons pas à une entité surhumaine qui puise dans des connaissances illimitées pour nous apporter des réponses. Nous parlons à un programme mathématique complexe qui nous donne la réponse qu'il pense que nous voulons entendre, sur la base de probabilités mathématiques et d'une multitude de données.