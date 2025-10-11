TDAH chez l’adulte : comment expliquer l'augmentation des diagnostics ?

Les médecins s’étaient trompés. Pendant des décennies, de nombreux psychiatres ont cru que les enfants souffrant de troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), finiraient tout simplement par en guérir en grandissant. Mais de nouveaux éléments révèlent une réalité différente. Si sept millions d’enfants environ se sont vu diagnostiquer un TDAH aux États-Unis, une récente enquête des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) montre que 15,5 millions d’adultes américains sont également concernés et que la moitié d’entre eux ont reçu ce diagnostic à l’âge adulte. En France, deux millions de personnes sont concernées et 5 % des enfants le seraient selon le site info.gouv.fr.

Désormais, les chercheurs admettent que le TDAH chez l’adulte se manifeste différemment, car ceux-ci sont souvent plus aptes à dissimuler leurs symptômes. Les personnes atteintes de TDAH ont généralement du mal à se concentrer ou à s’appliquer à une tâche. Elles peuvent se sentir agitées, parler de manière excessive, agir de manière impulsive en interrompant les autres ou bien éprouver des difficultés dans des situations qui exigent d’attendre son tour. « Là où un enfant ne va pas être capable de rester assis calmement en classe et va se lever sans cesse, un adulte peut se montrer très impatient aux feux rouges ou dans la queue au supermarché », explique Jill RachBeisel, professeure de psychologie au Centre médical de l’Université du Maryland. « Et là où un enfant va lever la main impatiemment en classe et perturber le déroulement du cours, un adulte est susceptible d’interrompre les conversations des autres. »

Ensuite, il faut prendre en compte l’intensité des réactions. Selon la professeure, chez les enfants comme chez les adultes, les symptômes de ce type peuvent se présenter sous une forme « très légère à très grave ». Souffrir de TDAH signifie qu’une personne manifeste fréquemment ces tendances dans des situations diverses et variées, y compris à l’école, à la maison et au travail, tendances qui entravent leur aptitude à réaliser des tâches. Craig Surman, médecin et psychiatre à la tête du programme de recherche sur le TDAH au Massachusetts General Hospital, explique que bien que l’aspect impulsif et hyperactif du trouble diminue généralement à l’âge adulte, « les traits inattentifs persistent souvent ».

La prévalence toujours plus grande du TDAH chez les adultes s’explique en partie par une plus grande sensibilisation à ce trouble et par le fait que des personnes auparavant non diagnostiquées cherchent désormais de l’aide. Le TDAH est un trouble du neurodéveloppement, c’est-à-dire qu’il affecte le développement et le fonctionnement du cerveau et est principalement d’origine génétique. Des facteurs ou problèmes environnementaux durant la grossesse peuvent également jouer un rôle dans son apparition. Certains chercheurs suggèrent que notre dépendance excessive aux technologies pourrait exacerber ce trouble ou bien causer des symptômes similaires.

« Il est légitime d’envisager la possibilité d’un déficit de l’attention acquis », observe John Ratey, médecin, neuropsychiatre et professeur-praticien en psychiatrie à la Faculté de médecine de l’Université Harvard. Aujourd’hui, les individus sont poussés à faire plusieurs choses à la fois et sont bombardés en permanence de stimuli technologiques qui peuvent entraîner une addiction aux écrans. Cela « pourrait potentiellement conduire à une capacité de concentration plus restreinte », suggère-t-il.

Bien que certaines études se soient penchées sur le lien entre TDAH et écrans, les conclusions ne sont pas définitives. Il y a près de dix ans, une étude publiée dans la revue Psychology of Addictive Behaviors avançait une corrélation entre TDAH et utilisation compulsive et excessive des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Plus récemment, en 2020, des scientifiques de l’Université de Californie à Los Angeles ont découvert, malgré le fait que la majorité des recherches aient porté sur des enfants et des adolescents, que le lien entre le temps d’écrans et symptômes du TDAH a été constaté chez des individus de toutes les tranches d’âge.