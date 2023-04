Quels sont les meilleurs aliments pour votre cerveau ?

LES PATATES DOUCES

APPORTS : s’il y avait un aliment à privilégier pour la santé du cerveau de vos enfants, ce serait les légumes verts à feuilles sombres, indique Lisa Mosconi, dont le dernier livre s’intitule The XX Brain: The Groundbreaking Science Empowering Women to Maximize Cognitive Health and Prevent Alzheimer's Disease. Elle reste néanmoins honnête : « les enfants ne les mangeront pas ». Alors, que diriez-vous d’un tubercule naturellement sucré qui se prête à de nombreuses recettes et chargé d’un autre antioxydant connu sous le nom de vitamine A ? Cette vitamine essentielle est importante pour la santé générale du cerveau car une carence sévère peut entraver le développement et le fonctionnement du système nerveux central.

COMMENT EN FAIRE MANGER AUX ENFANTS : vous pouvez les faire en purée, les cuire au four, les faire frire, les griller. Il est également possible d’en faire des croquettes, tartes, galettes, ou encore des soupes. Les possibilités sont infinies.

LE POISSON

APPORTS : plus de la moitié de notre cerveau est composé de graisses, il est donc évident que les lipides jouent un rôle dans notre santé neurologique. Le type de graisse que vous consommez a toutefois son importance. Par exemple, un type d’acide gras oméga 3 connu sous le nom de DHA (acide docosahexaénoïque) est extrêmement important pour la construction des cellules nerveuses. Celles-ci sont responsables de la croissance et du développement de notre cerveau, ainsi que des capacités d'apprentissage, indique Lisa Mosconi. Pour s’en procurer, « il faut privilégier les poissons gras d’eau froide ». Les poissons parmi les plus riches en DHA sont le saumon, le maquereau, les anchois, les sardines et le hareng ; l’acronyme SMASH permet de s’en souvenir facilement.

COMMENT EN FAIRE MANGER AUX ENFANTS : elle-même mère d’une petite fille, Lisa Mosconi prépare souvent ce qu’elle appelle le « bâtonnet de poisson amélioré ». Plongez d’abord le filet de poisson dans un bol d’œufs, puis dans un autre contenant des pistaches et amandes finement broyées, ainsi que de la chapelure et du sel. Enfin, faites sauter le poisson dans l’huile de coco ou d’olive extra vierge. Bien sûr, si votre enfant ne veut pas toucher à l'un des poissons « SMASH », il peut être utile de l’habituer au goût du poisson que l’on trouve régulièrement en pavés et bâtonnets au rayon surgelés. Le tilapia et le cabillaud contiennent également des acides gras sains, indique Claire McCarthy.

Celle-ci souhaite prodiguer un dernier conseil : les parents doivent montrer l’exemple.

« Les enfants observent leurs parents et apprennent d’eux. Si vous voulez qu’ils mangent des aliments sains pour le cerveau, vous devez en manger aussi », assure-t-elle.