Rapamycine : ce médicament anti-âge est-il vraiment efficace ?

Si la quête de la fontaine de jouvence passionne l'humanité depuis des siècles, ce n'est qu'au cours des vingt dernières années que les scientifiques ont fini par s'en rapprocher… ou du moins pour le monde des levures, des mouches et des souris de laboratoire.

L'élixir qui intéresse tant les chercheurs et les assoiffés de longévité n'est autre que la rapamycine, dont les potentielles vertus n'en finissent plus de séduire les partisans de la lutte anti-âge, au premier desquels Peter Attia, physicien et célèbre podcasteur qui a consacré un chapitre à ce médicament dans son best-seller, Outlive. Pourtant, la capacité de la substance à prolonger, chez l'Homme, les années passées en bonne santé, reste encore à démontrer.

Les années de recherches menées chez la souris nous montrent que la rapamycine « est le médicament le plus efficace et le plus reproductible » lorsqu'il s'agit de prolonger la durée de vie et de ralentir le vieillissement, témoigne Matt Kaeberlein, chercheur de longue date sur la rapamycine au sein de l'université d'État de Washington à Seattle et fondateur d'Optispan, une entreprise de technologie dédiée à la longévité. « Chez les souris qui ont déjà subi un déclin fonctionnel, un traitement par la rapamycine permet de restaurer ces fonctions. »

Certains se sont emparés de ces résultats pour prendre de petites doses du médicament dès à présent, malgré les nombreuses inconnues qui subsistent quant à son efficacité et son innocuité. S'ils ont pu le faire, c'est parce que la substance est déjà approuvée par diverses agences de santé publique, notamment la Food and Drug Administration aux États-Unis et l'Agence européenne du médicament, pour inhiber le système immunitaire des personnes qui reçoivent une greffe d'organe. Dès qu'un médicament reçoit l'autorisation de mise sur le marché, les médecins peuvent le prescrire, même pour une utilisation hors indication.

« Il est toutefois préférable d'attendre les données scientifiques », recommande Dudley Lamming, directeur du laboratoire de physiologie moléculaire du vieillissement au sein de l'université d'État du Wisconsin à Madison et coauteur d'une revue systématique de la littérature scientifique sur la rapamycine, publiée dans Nature Aging l'année dernière.

COMMENT FONCTIONNE LA RAPAMYCINE ?

La rapamycine agit en inhibant une enzyme de signalisation appelée mTOR (cible de la rapamycine chez les mammifères), elle-même responsable de décisions fondamentales pour une multitude de cellules du corps et du cerveau. L'objectif principal de cette protéine est de détecter la quantité de nutriments disponible. Lorsque la nourriture est abondante, mTOR indique aux cellules de s'adonner à leur passe-temps favori : croître et se diviser.

À l'inverse, en cas de pénurie alimentaire, les cellules restreignent leur réplication. L'organisme s'affaire alors à bichonner les tissus existants. Un comportement qui ne manquera pas de rappeler des souvenirs à tous ceux qui ont profité des périodes de confinement pour donner une nouvelle jeunesse aux recoins négligés de leur domicile.

« Les cellules consacrent leur énergie à recycler les protéines endommagées, à réparer les organites en piteux état, comme les mitochondries, et à retaper d'autres défenses cellulaires d'utilité, par exemple en veillant au bon état et à la stabilité de l'ADN génomique », résume Lamming.

Le résultat de ce remue-ménage ? Des cellules, tissus et autres appareils anatomiques plus en santé.

La détection des nutriments est une tâche si importante que la protéine mTOR est présente dans la quasi-totalité des organismes vivants, des êtres unicellulaires aux êtres humains, ce qui fait sens du point de vue de l'évolution, souligne Kaeberlein. Pendant les périodes de famine, la stratégie du succès évolutif tient en quelques mots : « résister et survivre suffisamment longtemps pour être apte à se reproduire une fois la famine terminée », ajoute-t-il.

Depuis longtemps déjà, les études nous montrent que les souris soumises à un régime hypocalorique vivent plus longtemps et à présent, les scientifiques se demandent si la diminution de mTOR qui en résulte ne serait pas en partie responsable de ce phénomène. Cela fait des médicaments ciblant mTOR, comme la rapamycine, des candidats séduisants pour prolonger l'espérance de vie humaine ou l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire le « nombre d'années qu'une personne peut compter vivre sans souffrir d'incapacité dans les gestes de la vie quotidienne. »

DE RAPA NUI AU LABORATOIRE

La rapamycine a été découverte par hasard en 1964 par des scientifiques canadiens en visite sur l'île de Pâques, dans le Pacifique Sud, pour étudier la santé de ses habitants natifs. En analysant les échantillons de sol prélevés sur l'île, les chercheurs ont identifié un puissant antifongique et le biochimiste Suren Sehgal a donné à la substance le nom de rapamycine, en référence au nom polynésien de l'île, Rapa Nui.

Après la fusion de l'entreprise pharmaceutique pour laquelle il travaillait et la fermeture de son laboratoire, Sehgal a conservé un flacon du mystérieux élément dans son congélateur jusqu'en 1987, date à laquelle il a pu reprendre ses travaux. Le médicament démontra une telle puissance dans la modulation du système immunitaire que Wyeth Pharmaceuticals reçut l'autorisation de la FDA de mettre sur le marché un traitement quotidien à forte dose visant à réduire les risques de rejet d'organe. Un médicament à la composition chimique similaire, l'évérolimus, a quant à lui été approuvé pour le traitement du cancer en 2016.

Au début des années 2000, plusieurs laboratoires travaillant avec divers organismes, de la levure aux mouches en passant par les vers, ont découvert que l'espérance de vie de ces créatures pouvait être affectée par la présence de mutations sur les gènes codant pour mTOR, mais aussi par l'inhibition de la protéine à l'aide de médicaments comme la rapamycine.