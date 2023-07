L’endométriose est-elle causée par une bactérie ?

Les résultats de l’étude montrent que 64 % des patientes présentant une endométriose sont testées positives au fusobacterium. « Toutes les endométrioses ne sont pas causées par des infections bactériennes », nuance le Dr. Kondo. Plusieurs facteurs peuvent en être la cause. Le facteur génétique revient souvent. Il peut certes jouer un rôle, tout comme les fluctuations hormonales, ou les conditions environnementales, mais plus de 10 % de la population féminine mondiale en souffre. « Cela représente tellement de personnes que nous ne pouvions pas simplement l’expliquer par une réponse génétique ». « Nous pensons », poursuit le Dr. Kondo « que l’infection au fusobacterium, du fait de sa capacité à se propager, pourrait être l’une des principales origines dans le développement de l’endométriose ».

Deux traitements sont aujourd’hui communément prescrits pour l’endométriose. Il y a le traitement hormonal et le traitement chirurgical (beaucoup plus rare). Il ne s’agit pas là de traitements définitifs, et ils peuvent présenter l’un comme l’autre des complications. « Par exemple, avec un traitement hormonal, vous ne pouvez pas avoir de bébés pendant le traitement », précise le Dr. Kondo. Il peut également entraîner des dérèglements et désagréments au quotidien.

L'infection au fusobacterium peut être traitée avec des antibiotiques. Cependant, cette bactérie n'est pas sensible aux « antibiotiques utilisés habituellement comme la pénicilline par exemple ». « Elle est tout-à-fait unique, et peut survivre à l’intérieur d’un tissu, y compris des tissus métastasés ». L’article fait mention d’un type d’antibiotique particulier, le métronidazole, auquel la bactérie est sensible. Son usage sur des souris atteintes a montré des améliorations, notamment dans l'ampleur et la propagation des lésions internes. « Mais actuellement, nous avons besoin de plus d’analyses et d’études cliniques », précise le Dr. Kondo.