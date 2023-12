Vitamine C, rétinol, biotine… Comment prendre vraiment soin de sa peau ?

La peau est le plus grand organe du corps humain, c’est pourquoi il est important de prendre les précautions nécessaires afin de s’assurer qu’elle soit saine et propre. La vanité constitue elle aussi un puissant facteur de motivation ; cette dernière pourrait bien être le résultat de notre évolution, qui nous aurait appris à utiliser la qualité de la peau des autres individus pour déterminer leur état de santé, et donc notre niveau d’attirance envers eux.

L’industrie des soins de la peau, ou du skincare, est donc en plein essor. Elle pesait 133,9 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre les 200,25 milliards de dollars d’ici 2026.

Face à l’impressionnante variété de produits et d’ingrédients « miracles » qui peuplent aujourd’hui cet immense marché, il peut être difficile d’identifier ce dont nous avons réellement besoin.

Comment notre peau nous protège-t-elle des menaces extérieures ? Comment la garder intacte ? Quels produits optionnels peuvent être intéressants à ajouter à notre routine de soin ? Voici ce que les experts ont à nous apprendre sur la protection de notre peau.

LA BARRIÈRE CUTANÉE

La « barrière cutanée » est composée de cellules ainsi que d’un système de protéines et de lipides destiné à entourer ces dernières et les relier entre elles. Ce mur constitue la première ligne de défense contre les menaces extérieures, telles que les irritants comme les produits chimiques toxiques ou les agents infectieux comme les bactéries.

« Les cellules de la peau sont les briques, et la barrière cutanée, qui est composée de protéines et de lipides, est le mortier », explique Mona Gohara, professeure adjointe de dermatologie à la faculté de médecine de Yale.

La barrière cutanée ne se contente pas d’empêcher l’entrée des menaces ; elle permet également de garder certains éléments essentiels, comme l’eau, à l’intérieur du corps. Si la barrière cutanée ne contient pas suffisamment d’eau, elle se dessèche, ce qui endommage les liaisons lipidiques qui relient les cellules de la peau. Des matières indésirables peuvent alors pénétrer dans la peau et provoquer des affections cutanées, telles qu’une dermatite ou un psoriasis.

Chaque jour, nous effectuons des gestes qui endommagent notre barrière cutanée, tels que des douches prolongées, qui peuvent assécher la peau, ou encore le rasage, qui peut la fragiliser.

BOIRE PLUS D’EAU POUR UNE PEAU PLUS SAINE ?

De manière générale, la consommation d’eau et le régime alimentaire suffisent à garantir la bonne santé de notre peau.

Bien que des compléments alimentaires commercialisés comme la biotine (vitamine B8) puissent aider à protéger la peau, selon Devina Mehta, interne en dermatologie à l’Université Cornell, la plupart des individus n’en ont pas besoin ; une alimentation équilibrée capable de soutenir notre santé mentale et physique soutiendra également la santé de notre peau.

Il n’est pas non plus nécessaire de se forcer à boire de l’eau tout au long de la journée : il suffit d’en boire suffisamment pour ne pas être déshydraté.

« Je ne recommande pas de consommer une quantité d’eau spécifique pour avoir une peau saine », commente Jules Lipoff, professeur associé au département de dermatologie de la Lewis Katz School of Medicine. « Il faudrait être extrêmement déshydraté pour constater des effets sur la peau. »

DE QUELS PRODUITS AVONS-NOUS VRAIMENT BESOIN ?

Les personnes qui ne souffrent pas de problèmes de peau spécifiques n’ont qu’une chose à faire : protéger leur barrière cutanée. Pour ce faire, seuls trois produits suffisent généralement : un nettoyant, une crème hydratante et une protection solaire.

« Notre peau possède des mécanismes d’auto-hydratation, d’auto-exfoliation et de protection », révèle Gohara. « Mais nous devons tout de même en prendre soin. Ça ne se fait pas tout seul, nous devons réaliser des efforts préventifs afin de préserver les mécanismes naturels préexistants de la peau. »

Gohara recommande un nettoyant doux sans savon, qui permet d’éliminer les irritants comme la saleté sans l’agressivité du savon classique. En effet, comme l’explique la spécialiste, les savons ont un pH élevé susceptible d’affaiblir la barrière cutanée, laissant ainsi entrer les irritants et provoquant des inflammations. Les nettoyants sans savon portent souvent des mentions telles que « sans savon », « sans sulfate » ou « pH neutre ».

Pour nous sentir propres, nous avons tendance à frotter chaque centimètre de notre corps sous la douche. Cette action peut cependant faire plus de mal que de bien. « Il suffit de laisser couler l’eau », reprend Lipoff. « Il n’est pas nécessaire d’exfolier. L’exfoliation se fait d’elle-même, il n’est pas nécessaire de l’encourager. »

Pour protéger la barrière cutanée, l’hydratation est également essentielle, car elle limite la perte d’eau. La peau dispose de techniques pour maintenir son hydratation naturellement, mais lorsque nous l’asséchons avec une douche chaude ou une exposition à un climat froid et sec, nous devons l’aider, détaille Gohara. Lipoff recommande à ses patients d’appliquer une crème hydratante sur une peau humide afin de renforcer son efficacité.

Il est également conseillé d’utiliser une protection solaire. Une exposition non protégée aux rayons UV peut en effet assécher et augmenter le risque de cancer de la peau. Selon Gohara, « vous minimiserez les dommages causés à votre peau de nombreuses façons. C’est la solution la plus facile à mettre en œuvre. »

Tout le monde n’a pas la même peau, et certaines personnes peuvent présenter des déficiences de la barrière cutanée comme l’acné, l’eczéma ou la rosacée. « Souvent, les personnes qui en souffrent ont besoin de l’aide de traitements ou de produits supplémentaires », affirme Angelo Landriscina, dermatologue certifié à New York.

Certains traitements à visée spécifique, comme ceux qui contiennent du peroxyde de benzoyle, efficace pour lutter contre l’acné, peuvent irriter davantage la peau ; une crème hydratante encore plus puissante est alors nécessaire pour restaurer et renforcer la barrière cutanée, explique Gohara.

CONSEILS POUR ALLER PLUS LOIN

Une fois la barrière cutanée intacte et protégée, vous pouvez également vous attaquer à des problèmes secondaires, tels que le vieillissement de la peau.

L’acide hyaluronique, bien que non essentiel, demeure par exemple un ingrédient précieux. Il aide à retenir l’eau et à donner un aspect plus rebondi à la peau. « C’est un ingrédient que j’aime beaucoup et qui fait parler de lui pour de bonnes raisons », admet Landriscina. « C’est un bon ingrédient à avoir chez soi. »

Bien souvent, les patients commencent à chercher des produits anti-âge une fois que leur peau présente des rides ou des taches. Selon Landriscina, pour être plus efficaces, les traitements anti-âge doivent toutefois être préventifs : autrement dit, leur utilisation doit commencer avant l’apparition des dégâts, en particulier en ce qui concerne la protection contre le soleil.

Outre les crèmes solaires, le rétinol (vitamine A) et les rétinoïdes (dérivés de la même vitamine) constituent de bons compléments en cas de dépigmentation ou de rides. « Ils sont depuis longtemps mis en avant pour les soins de la peau, car ils sont très efficaces et ont été largement étudiés », ajoute le dermatologue. « Mais ce n’est en aucun cas une étape nécessaire. »

Pour les personnes cherchant à réduire les dommages causés par le soleil, Mehta recommande un sérum à la vitamine C le matin, et du rétinol le soir. « Ces produits contribuent à éclaircir la peau, à atténuer les taches brunes et à stimuler la production de collagène. »

Bien que bénéfiques, ces ingrédients peuvent également causer des dégâts lorsqu’ils ne sont pas bien utilisés. Mehta recommande de consulter un dermatologue pour savoir si ces produits correspondent à votre situation.

« Vous ne devez pas vous contenter d’acheter un produit parce qu’il vient de sortir, parce qu’il est à la mode, parce que vous avez un ami qui vous l’a conseillé ou parce que vous en avez entendu parler sur les réseaux sociaux », avertit Landriscina. « Vous devez faire un inventaire constant de l’état de votre peau et de ce que vous faites pour la protéger. Les changements que vous apportez et les choix que vous faites doivent dépendre du résultat que vous essayez d’obtenir. »

L’HIVER, L’ENNEMI DE LA PEAU

Selon Mehta, l’air froid étant plus sec, davantage d’efforts sont nécessaires pour favoriser l’hydratation de notre peau, et donc la santé de notre barrière cutanée, pendant les mois d’hiver.

Des changements simples peuvent faire toute la différence pour lutter contre les sensations de tiraillement provoquées par la sécheresse hivernale.

Lipoff recommande de réguler les produits utilisés, la température choisie et le temps passé sous la douche, l’eau chaude et le savon pouvant assécher la peau, surtout en cas d’exposition prolongée. Utiliser un humidificateur dans la chambre peut également aider à lutter contre la sécheresse cutanée, car c’est dans cette pièce de notre domicile que nous passons le plus de temps.

De son côté, Mehta conseille de passer à un nettoyant hydratant, plus crémeux, et de réduire l’application de produits tels que les rétinoïdes, les exfoliants et la vitamine C, qui peuvent déshydrater la peau. « Vous pouvez toujours les utiliser pendant l’hiver, mais vous ne pourrez peut-être pas supporter de les utiliser tous les jours. »

En outre, pour celles et ceux qui ne peuvent pas résister à l’appel de la nature, n’oubliez pas d’appliquer une protection solaire.