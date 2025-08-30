Injections de peptides anti-âge : une tendance en plein essor dont l'efficacité reste à prouver

Auparavant uniquement retrouvés dans des crèmes anti-âge pour le visage, les peptides sont à présent injectés par des biohackers en quête de tout ce qui va d’une croissance musculaire accélérée à un sommeil plus réparateur. Les peptides sont des enchaînements courts d’acides aminés qui jouent le rôle de messagers chimiques dans le corps.

Sur le réseau social TikTok, les enthousiastes chantent les louanges du « peptide stacking », ces cocktails auxquels ils attribuent les noms de « Wolverine Stack » et « Vitality Protocol ». Ils affirment avoir été guéris, énergisés ou même « rajeunis de dix ans ». Malgré le peu d’essais cliniques menés jusqu'à présent, le marché mondial des peptides connaît un furieux essor. Les prévisions affirment que sa valeur devrait tripler et passer de 4,1 milliards de dollars américains (3,52 milliards d’euros) en 2025 à 11,2 milliards (9,60 milliards d’euros) en 2035.

Les réseaux sociaux sont peut-être inondés d’histoires de guérisons miraculeuses et de rajeunissement instantané, mais qu'en dit la science ? LES PEPTIDES

Les peptides sont des polymères d’acides aminés, en d’autres termes, de courtes chaînes d’acides aminés qui sont la base des protéines. Ce sont des molécules qui transmettent des signaux aux cellules pour leur dire comment se comporter. « Je me les représente comme de petits messagers », simplifie Jordan Glenn, directeur du département scientifique de SuppCo. « Certains régulent les hormones, d’autres contrôlent l’activité immunitaire, la guérison ou le métabolisme. » On les trouve à l’état naturel dans le corps humain, mais ils peuvent aussi être synthétisés et sont utilisés depuis plus d’un siècle par la médecine.

L’insuline en est le meilleur exemple : elle a été utilisée pour la première fois dans le traitement du diabète en 1921. Toujours pour traiter le diabète, l’Ozempic est un peptide synthétique qui imite le GLP-1, une hormone produite dans l’estomac.

Les enzymes digestives se décomposant rapidement dans l’estomac, ils doivent être injectés plutôt qu’avalés. La plupart des peptides sont vendus sous forme de poudre lyophilisée que les consommateurs mélangent à une solution stérile pour créer leur « stack » désiré.

Une partie de l’attrait de ces peptides est qu’ils imitent les signaux chimiques que le corps produit déjà. Cela les rend moins médicamenteux et plus « bio-identiques », comme des vitamines. Il s’agit d’une idée reçue sur laquelle les experts nous mettent en garde, qui incite à penser qu’ils sont sans danger par nature. Mais il y a un hic. La plupart des peptides vendus en ligne aux États-Unis ne sont destinés qu’à la recherche.

Cette étiquette les rend impropres à l’usage chez l’humain par la Food and Drug Association, l’équivalent de l’ANSM. C’est un flou juridique qui protège les vendeurs de poursuites si les produits sont contaminés, mal étiquetés ou néfastes, explique John Fetse, professeur assistant de sciences pharmaceutiques au sein de l’université Binghamton. « Si l’on achète un peptide qui n’est fait que pour la recherche et que l’on rencontre des problèmes, le vendeur ne peut pas être tenu responsable. » LE STACKING DE PEPTIDES FONCTIONNE-T-IL ?

Alors que les utilisateurs de TikTok affirment que le stacking de peptides aurait des effets transformateurs, il n’existe que peu de preuves cliniques. Aucun essai de grande échelle, mené sur l’humain et revu par des pairs, n’a encore été conduit.

« À un niveau très basique, la plupart des usages faits de ces peptides sont soutenus par des cultures de cellules ou des données animales, mais aucun chez l’humain », déclare Jordan Glenn. « Par exemple, il existe un grand nombre de données sur les rongeurs et sur des modèles de cultures de cellules montrant que le BPC-127 aide à la guérison des lésions aux tendons. » L’un des rares essais humains sur les peptides a révélé que le CJC-1295 augmentait la production d’hormones de croissance, liées à la perte de graisse, tandis qu’une étude animale parue en 2024 a montré que plusieurs peptides stimulaient la synthèse de collagène. Une revue de recherche de 2018 suggérait également que les applications topiques de GHK-Cu pouvaient réduire l’apparition de rides et affermir la peau.

Il subsiste encore moins de preuves quand il est question de mélanges et d’injections de peptides, avertit John Fetse. « Aucune étude clinique ne valide ces cocktails ni n’affirment leur valeur thérapeutique. » Jordan Glenn ajoute que la combinaison de peptides est « très complexe quand on pense au chevauchement du timing […] et des différentes concentrations qui se produisent dans le corps à chaque moment ». LE STACKING DE PEPTIDES EST-IL DANGEREUX POUR LA SANTÉ ?

Avec si peu de recherches cliniques, Jordan Glenn explique qu’injecter même un seul peptide sans supervision médicale est « un risque inconsidéré ». Se servir de seringues sans entraînement adéquat peut aisément mener à des contaminations et à des infections et pourrait avoir « des conséquences inattendues quant aux effets sur nos systèmes métabolique et digestif », avertit-il.

Les peptides ont le potentiel d’influencer l’équilibre hormonal et peuvent être dangereux, ajoute John Fetse, parce que « ces hormones sont régulées de façon très précise dans notre corps et exercent des fonctions spécifiques ». Il met également en garde sur le stacking de peptides et la santé intestinale. « Les microorganismes intestinaux naturels aident à maintenir une bonne santé intestinale. Introduire des agents qui entraînent des conséquences sur la croissance naturelle ou le comportement de ces microorganismes pourraient avoir des retombées importantes sur votre état de santé général. »

Les réponses varient grandement d’un individu à l’autre. Les différences de métabolisme, les hormones sexuelles et la santé générale signifient que ce que l’on considère comme un remède miracle pour une personne pourrait représenter un danger pour une autre. Et pour ne rien arranger, les peptides achetés sur ce que Jordan Glenn surnomme le « marché gris » ne sont souvent pas ce qu’ils affirment être. Au cours d’une analyse récente, son équipe a découvert que la moitié des compléments NAD qu’ils ont testés ne contenait aucun des ingrédients mentionnés sur l’étiquette.

« La mode a souvent tendance à changer plus vite que ce que la science permet de vérifier », déclare Jordan Glenn. « Nous devons étudier les peptides un par un, mais les essais cliniques prennent du temps. Nous finirons par le faire mais cela devrait prendre au moins dix ans. » Y A-T-IL DES ALTERNATIVES PLUS SÛRES AUX PEPTIDES ?

Plutôt que d’expérimenter avec des injections déconseillées, John Fetse recommande de « parler à un médecin afin qu’il vous donne d’autres options qui ont fait leurs preuves ». Jordan Glenn ajoute que de nombreux compléments alimentaires oraux approuvés par les organismes de santé peuvent cibler les mêmes voies que celles que les peptides influencent.