Santé des femmes : la vingtaine, la décennie pour adopter de bonnes habitudes

Les habitudes que les femmes développent pendant la vingtaine posent les bases pour le reste de leur vie. Il s'agit notamment d'établir un suivi avec les personnels soignants, de se renseigner sur les antécédents familiaux et les facteurs de risque, et de devenir responsable de son dossier médical. Mais cela signifie aussi qu'il faut adopter des habitudes saines en matière de sommeil, d'alimentation et d'exercice physique et faire attention à la consommation d'alcool, de tabac et d'autres substances.

TROUVER UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE

La plupart des pédiatres cessent de recevoir leurs patients à l'âge de dix-huit ans, de sorte que la plupart des femmes dans la vingtaine doivent trouver un nouveau médecin généraliste.

« Il n'existe pas de relation plus importante, mise à part celle que vous entretenez avec vos proches, que celle que vous développez avec votre médecin », explique Stacey Rosen, cardiologue à Northwell Health, à New York. « Établir cette relation lorsque vous êtes jeune et présumé en bonne santé est la chose la plus importante à faire lors de vos jeunes années. »

Le médecin traitant d'une femme peut être un médecin interne, une infirmière praticienne ou un gynécologue-obstétricien. Dans le dernier cas, elle est en droit d'attendre plus qu'un simple examen pelvien lors de ses visites, explique Rosen. « Choisissez un médecin en qui vous avez confiance et qui sait que toutes les parties de votre corps sont reliées entre elles. »

Compte tenu de la pénurie actuelle de médecins généralistes, il peut être décourageant de trouver un médecin de confiance après avoir quitté son pédiatre, explique Yul Ejnes, médecin interne à Cranston, à Rhode Island. « Faire cette transition peut être difficile », dit-il, mais il recommande de commencer par demander des recommandations à ses amis et à sa famille. Ensuite, attendez-vous à consacrer une partie de la première visite à l'établissement d'un historique familial et personnel, au partage de vos préoccupations actuelles en matière de santé et à l'échange d'informations sur vos passe-temps et vos habitudes.

Si vous n'avez pas encore de dentiste et d'ophtamologue, c'est aussi le moment de trouver un dentiste pour des contrôles et des nettoyages réguliers et pour obtenir une évaluation de base de la santé des yeux.

PRENDRE DES HABITUDES SAINES

Les deux habitudes de santé les plus importantes sont la nutrition et l'activité physique.

Les habitudes alimentaires saines consistent à consommer beaucoup de fruits, de légumes et de protéines maigres dans votre alimentation quotidienne et à réduire la quantité d'aliments hautement transformés que vous consommez.

Les recommandations en matière d'activité physique pour les adultes comprennent au moins 150 minutes d'activité d'intensité modérée ou 75 minutes d'activité intense chaque semaine, ainsi qu'un entraînement de résistance ou une autre activité de renforcement musculaire deux fois par semaine.

« Il y a une activité cardiovasculaire et une activité pour la santé des os et des articulations, et il faut faire les deux, elles ne sont pas interchangeables », déclare Tosen. Une demi-heure chaque jour de la semaine vous permet d'atteindre 150 minutes, mais vous n'êtes pas obligée de commencer par là si vous faites très peu d'activité. Une moindre activité est préférable à une absence d'activité.

Ensuite, assurez-vous de dormir suffisamment.

« Les jeunes dans la vingtaine ont tendance à penser qu'ils n'ont pas besoin de sommeil du tout », affirme Rosen, mais ce n'est pas le cas. Des habitudes de sommeil saines dans la vingtaine deviennent des habitudes pour la vie, et un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité est un « risque cardiovasculaire discret et inexprimé », dit-elle.

Enfin, n'oubliez pas les soins de la peau, notamment les protections solaires pour réduire le risque de cancer de la peau. Selon Michael Cameron, dermatologue au Mount Sinai Medical Center, tout le monde devrait appliquer un écran solaire SFP 30 au minimum à chaque fois qu'il est exposé à la lumière directe du soleil, même dans une voiture, dans les transports en commun ou dans un bureau où la lumière directe du soleil passe à travers les fenêtres.

La protection contre les rayons UV du soleil ralentit également le vieillissement de la peau. Vous pouvez atténuer les dommages causés par le soleil en appliquant une crème au rétinol (vitamine A) en vente libre chaque soir après avoir utilisé un nettoyant doux, et un sérum à la vitamine C chaque matin.

ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX

Une grande partie de vos risques de santé futurs dépendra des variations génétiques inscrites dans votre ADN. La vingtaine est le bon moment de le découvrir.

« Il est important de rassembler ses antécédents familiaux pour savoir si le risque de contracter différentes maladies est élevé, faible ou moyen à l'approche de la vingtaine », surtout lorsque les parents, voire les grands-parents ou arrière-grands-parents, sont encore en vie, explique Rosen.

Beaucoup de cancers, comme le mélanome, le cancer du côlon, le cancer des ovaires, ou encore le cancer du pancréas, se transmettent. Les années de la vingtaine peuvent vous permettre d'en savoir plus sur votre risque de développer des cancers, ainsi que du diabète, des maladies cardiaques, des maladies mentales ou la maladie d'Alzheimer.

En fonction de ce que vous apprendrez sur vos antécédents familiaux, vous souhaiterez peut-être rencontrer un conseiller en génétique pour discuter de l'opportunité de vous soumettre à un test de dépistage des variantes génétiques susceptibles d'accroître le risque de certains cancers. Même si vous n'optez pas pour un test génétique, c'est à partir de la vingtaine qu'il faut commencer à comprendre votre risque de développer un cancer du sein. Il s'agit du cancer le plus fréquent chez les femmes, hormis le cancer de la peau, mais le risque varie considérablement en fonction de la génétique, du mode de vie et de l'environnement direct.

SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE

Si vous ne consultez régulièrement qu'un seul médecin dans la vingtaine, ce devrait être un gynécologue-obstétricien, car de nombreux problèmes de santé qui surviennent des décennies plus tard sont liés à la santé sexuelle et génésique.