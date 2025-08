Les compléments alimentaires sont-ils mauvais pour le foie ?

Depuis une trentaine d’années, les compléments alimentaires sont devenus une véritable obsession. Aujourd’hui, plus d’un adulte américain sur deux en consomme, espérant ainsi soulager un large éventail de troubles, qu’ils soient physiques ou psychologiques. Sur TikTok, certains influenceurs avalent de la berbérine pour « booster » leur métabolisme, pendant que des célébrités vantent les vertus de la mousse de mer sur la digestion, et que des adeptes du biohacking misent sur la curcumine pour prolonger leur espérance de vie.

Pour beaucoup, ces produits apparaissent comme des raccourcis prometteurs vers un meilleur bien-être mental ou un corps plus sculpté. Pourtant, des études récentes soulignent que ces substances pourraient parfois faire plus de mal que de bien. Depuis vingt ans, les scientifiques ont constaté une augmentation brutale des lésions et insuffisances hépatiques liées à l’utilisation de compléments alimentaires. De nombreux patients consultent également pour des effets secondaires moins graves, mais bien réels, tels que des sautes d’humeur, des problèmes gastro-intestinaux, de la fatigue, des calculs rénaux, la perte de cheveux et de l’hypertension artérielle.

Trois facteurs clés expliquent cette hausse préoccupante : la présence croissante de substances toxiques dans certains produits, des interactions médicamenteuses dangereuses, et des doses souvent bien supérieures aux recommandations – un phénomène connu sous le nom de « mégadosage ».

« Tout le monde cherche une solution miracle, un élixir de jouvence : quelque chose de très facile à prendre, sous forme de comprimé, et qui permettrait de ralentir le processus de vieillissement ou de prévenir les maladies chroniques », affirme JoAnn Manson, médecin, épidémiologiste et endocrinologue au Brigham and Women’s Hospital dans le Massachusetts, et professeure à l’école de médecine de l’Université Harvard.