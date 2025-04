Découverte : il y a aussi des polluants éternels dans notre poussière

Ces substances chimiques, ainsi que d’autres particules présentes dans l’environnement, adhèrent à la poussière intérieure. « La poussière est un incroyable réservoir de substances chimiques à domicile [...] qui peuvent rester là pendant des années », indique Robin Dodson, chercheuse spécialisée dans l’évaluation de l’exposition au Silent Spring Institute, organisme de recherche scientifique à but non lucratif dédié à la découverte des liens entre les substances chimiques présentes dans notre environnement quotidien et la santé des femmes, basé à Newton, dans le Massachusetts.

Ces substances chimiques se retrouvant dans la poussière en suspension dans l’air, sur le sol et sur d’autres surfaces de nos habitations, elles finissent par pénétrer dans notre corps lorsque nous les inhalons, les ingérons ou les absorbons par le biais de notre peau.

« La plupart de la poussière que vous respirez va dans le fond de votre gorge et dans votre estomac où elle est digérée », explique Gabriel Filippelli, professeur et directeur exécutif de l’Environmental Resilience Institute de l’université de l’Indiana, à Indianapolis, qui vise à préparer l’Indiana et le Midwest aux changements environnementaux qui affectent les individus, les communautés, les entreprises et les systèmes naturels.

Des recherches ont montré que, à court terme, l’exposition à ces substances chimiques pouvait entraîner une irritation des voies respiratoires, ainsi que des poussées allergiques ou d’asthme. À long terme, l’exposition à certains de ces perturbateurs endocriniens a été associée à un risque accru de problèmes reproductifs spécifiques, tels que l’endométriose chez la femme et l’altération de la qualité du sperme chez l’homme, de diverses formes de cancer, d’obésité, de diabète de type 2, de problèmes de thyroïde, de maladies du foie et des reins, ainsi que de troubles neurodéveloppementaux tel que celui du déficit de l’attention.

Les mécanismes exacts à l’origine de ces effets sur la santé varient mais présentent quelques points communs : selon le moment et la dose d’exposition, les perturbateurs endocriniens peuvent interférer avec le système endocrinien de l’organisme de manière à affecter le développement ou le fonctionnement des cellules et des organes, détaille Shanna Swan, épidémiologiste de la reproduction et professeure de médecine environnementale et de science du climat à l’Icahn School of Medicine de Mont Sinaï. Ces changements peuvent à leur tour augmenter le risque de développer des problèmes de santé et des troubles du développement.

POUR QUI L’EXPOSITION À LA POUSSIÈRE PRÉSENTE-T-ELLE LE PLUS DE RISQUES ?

Selon les spécialistes, le seuil auquel l’exposition à ces substances chimiques présentes dans la poussière est trop intense pourrait dépendre de l’état de santé sous-jacent des personnes et de leur vulnérabilité.

« Les enfants sont plus fortement exposés à la poussière en raison de leur taille et du fait qu’ils soient assis par terre et aient souvent tendance à porter leurs mains à leur bouche », affirme Robin Dodson. Ils sont également particulièrement vulnérables car leur cerveau et leur corps sont encore en développement.

C’est pourquoi l’exposition à la poussière domestique contaminée par du plomb, provenant en général de la peinture au plomb, dont la mise sur le marché et l’emploi ont été interdits en 1993 mais qui peut être toujours présente dans les maisons anciennes, est très préoccupante pour les jeunes enfants ; l’exposition à cet élément peut affecter de manière permanente leur développement cérébral.

Les femmes enceintes présentent aussi un risque potentiellement accru car certaines de ces substances chimiques, en particulier les perturbateurs endocriniens tels que les phtalates, peuvent affecter le développement du système reproducteur du fœtus dans l’utérus, révèle Shanna Swan, autrice de Compte à rebours : nos enfants seront-ils tous stériles en 2050 ?. Les personnes âgées et celles qui souffrent d’une maladie chronique, par exemple cardiaque ou pulmonaire, pourraient également être plus sensibles aux effets nocifs sur la santé de ces substances chimiques, précise Tasha Stoiber.

COMMENT SE DÉBARRASSER DE LA POUSSIÈRE DANS VOTRE LOGEMENT SANS LA RÉPANDRE

Un certain nombre d’irritants et de substances chimiques présents dans la poussière domestique proviennent de l’extérieur. D’autres, cependant, sont générés entre vos murs, libérés par les tapis, les meubles, les revêtements de sol, les rideaux, les rideaux de douche en vinyle, les appareils électroniques, y compris les téléviseurs et les ordinateurs, les désodorisants et autres articles ménagers. Certaines de ces substances chimiques sont également libérées par la peinture, les revêtements de sol en vinyle, ainsi que les produits de nettoyage et d’hygiène corporelle tels que les parfums et les crèmes hydratantes.

« Quels que soient les produits que vous apportez à la maison, les substances chimiques [qu’ils contiennent] […] s’en dégagent et migrent dans la poussière de votre habitation », avertit Tasha Stoiber.

L’une de vos meilleures armes contre la poussière domestique est un aspirateur équipé d’un filtre à haute efficacité pour les particules en suspension dans l’air (HEPA), qui capture les petites particules, préconise Robin Dodson. Passez l’aspirateur au moins une fois par semaine et veillez à utiliser des accessoires et des brosses spéciales pour atteindre les endroits difficiles d’accès, comme sous les coussins du canapé, dans les coins de la pièce, ainsi que les rails des portes et fenêtres coulissantes. N’oubliez pas de changer le filtre de manière régulière afin qu’il fonctionne correctement.

De la même façon, il peut être utile d’installer un filtre pour chaudière de haute qualité, conseille Gabriel Filippelli. Assurez-vous de le changer régulièrement, entre tous les mois et tous les trois mois en fonction des conditions de votre habitation.

Certains spécialistes recommandent également de se servir de purificateurs d’air portables, eux aussi équipés d’un filtre HEPA. Une étude publiée dans le numéro de 2022 de l’International Journal of Environmental Research and Public Health a révélé qu’avoir recours à ce type d’appareil réduisait de façon significative les particules en suspension intra-muros, y compris les principaux polluants de l’air présents à l’extérieur et à l’intérieur. Évitez les purificateurs d’air équipés d’ioniseurs ou de générateurs d’ozone car ils libèrent des substances chimiques nocives qui peuvent être absorbées par la poussière, prévient Krystal Pollitt, maître de conférences en épidémiologie à la Yale School of Public Health.

Gardez à l’esprit que « l’utilisation de certains produits de nettoyage peut exacerber cette [toxicité] car les substances chimiques migrent dans l’air », signale-t-elle. Les shampoings pour tapis, les nettoyants ménagers multi-usages, les produits de nettoyage pour fenêtres et bois, les détachants et les désinfectants peuvent tous contenir des perturbateurs endocriniens ou d’autres substances chimiques nocives. Envisagez de remplacer vos produits de nettoyage par des solutions plus écologiques ou moins nocives.

Pour dépoussiérer les surfaces, il est préférable de se servir d’un chiffon en coton légèrement humide ou en microfibre imprégné d’eau et de savon, de vinaigre ou encore de bicarbonate de soude. La poussière adhère davantage à un tissu humide.

Si vous utilisez un produit pour les meubles sous forme de pulvérisateur, vaporisez le nettoyant sur un chiffon ou une éponge plutôt que sur le mobilier directement afin que la poussière ne soit pas projetée dans l’air. Souvenez-vous également que les « plumeaux sont source de problème car ils remettent la poussière en suspension au point que nous [finissons par] l’ingérer », rappelle Gabriel Filippelli. Il en va de même pour le fait de balayer les sols ; il est donc préférable d’utiliser une serpillière humide plutôt qu’un balai.

Lavez les mains des enfants avant qu’ils ne mangent et nettoyez leurs jouets de façon régulière, en particulier ceux qui finissent à terre, exhorte Robin Dodson.