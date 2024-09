À quoi ressemblerait un monde sans moustiques ?

Les moustiques refont parler d'eux et des maladies dont ils sont porteurs et qu'ils transmettent aux humains.

En août dernier, des habitants d'Oxford, dans le Massachussetts (États-Unis) ont été invités à respecter un couvre-feu volontaire en soirée , un effort qui vise à les protéger des maladies potentielles mortelles comme l' encéphalomyélite équine de l'Est . Anthony Fauci, ancien directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a fait la une des journaux : après avoir contracté le virus du Nil occidental, il a dû être hospitalisé .

« C'est la saison de ces deux maladies », souligne Erin Staples, épidémiologiste médical au Centre américain de contrôle et de prévention des maladies.

S'il existe plusieurs moyens simples de se protéger contre les maladies transmises par les moustiques, une autre solution, plus radicale, peut sembler attrayante : et si l'on pouvait faire disparaître tous les moustiques ?

Personne ne sait à quoi ressemblerait le monde sans les moustiques. « Faire disparaître les moustiques aurait des conséquences que nous ne pouvons pas prédire », déclare Ann Froschauer, spécialiste des affaires publiques pour le U.S. Fish and Wildlife Service , organisme fédéral américain dépendant du département de l'Intérieur.

De nombreuses recherches ont permis de documenter les réseaux alimentaires de grands mammifères, tels que les lions ou les léopards. Et pour cause, ils sont beaucoup plus faciles à observer que les moustiques, qui se reproduisent souvent dans des points d'eau temporaires.