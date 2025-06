Votre façon de respirer est aussi unique que vos empreintes digitales

Les scientifiques en apprennent encore sur le cerveau et sa façon d’influencer la respiration, et vice versa. Un jour, ce savoir pourrait aider les médecins à obtenir des informations quant à la santé d’un patient.

Chaque « empreinte digitale » respiratoire fournissait également des indications sur les conditions physiques et mentales de chaque individu. En effet, certains schémas respiratoires corrélaient avec l’indice de masse corporelle, le cycle circadien, ainsi qu’avec la dépression et l’anxiété. Les participants qui étaient plus anxieux que les autres, une donnée mesurée grâce à des réponses à un questionnaire, avaient par exemple tendance à inspirer plus rapidement et faisaient montre de pauses variées dans leur respiration lorsqu’ils dormaient.