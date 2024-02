Les champignons médicinaux sont-ils vraiment bons pour la santé ?

Les champignons sont consommés et utilisés en médecine traditionnelle par des cultures du monde entier depuis des millénaires. Mais depuis quelques années, les produits à base de champignons semblent surgir de toutes parts. Ces produits, qui vont des teintures en bouteille aux barres chocolatées et aux substituts de café en poudre, font toutes sortes de promesses, allant d’une clarté mentale à des effets anti-âge, en passant par le soutien immunitaire et l’élimination des tumeurs.

En effet, selon une analyse de l’industrie, les applications pharmaceutiques des champignons seront le segment du marché qui connaîtra la plus rapide croissance dans les prochaines années. Selon le rapport, le marché mondial des champignons dits « fonctionnels » ou « médicinaux », qui comprend des aliments, des boissons, des compléments alimentaires et des produits pharmaceutiques, était évalué à près de 26,7 milliards de dollars (24,7 milliards d’euros) en 2021 et devrait atteindre 65,8 milliards de dollars (60,9 milliards d’euros) d’ici à 2030.

« Je n’ai jamais rien vu de tel. L’intérêt porté aux champignons depuis quelques années est sans précédent », soutient David Hibbett, professeur de biologie à l’université Clark, spécialisé dans la biologie évolutive des champignons.

Alors que le « shroom boomp », à l’image du baby-boom, prend de l’ampleur, des doutes subsistent quant aux réels bienfaits de ces soi-disant superaliments sur la santé. Alors que certains herboristes et autres praticiens vantent les pouvoirs thérapeutiques de divers champignons, des mycologues restent sceptiques, voire s’inquiètent, face à ces affirmations largement répandues.

DES ÉTUDES PROMETTEUSES METTENT EN AVANT DE RÉELS BIENFAITS…

Christopher Hobbs, herboriste, mycologue et auteur de Medicinal Mushrooms : The Essential Guide (lit. Champignons médicinaux : le guide essentiel) attribue cette récente explosion d’intérêt à la croissance « exponentielle » de la littérature scientifique sur les qualités curatives des champignons.

Le reishi (Ganoderma lucidum), le « champignon de l’immortalité », est utilisé en Asie depuis plus de 2 000 ans du fait de ses bienfaits supposés sur la santé et la longévité. Plus récemment, il s’est immiscé dans des produits commerciaux tels que des gommes à mâcher et des compléments alimentaires qui se présentent comme des produits miracles, sources de « sommeil réparateur » ou encore de « bien-être général et de vitalité ».

De nouvelles recherches se sont concentrées sur les bêta-glucanes dérivés du reishi, une fibre soluble dont il a été démontré qu’elle augmentait la réponse immunitaire et inhibait la croissance des tumeurs chez les souris. Une étude menée en 2023 a révélé que les populations de cellules immunitaires s’étaient développées de manière significative chez les 126 participants humains auxquels on avait administré de manière aléatoire des bêta-glucanes de reishi.

… MAIS LA RECHERCHE ACTUELLE NE DIT PAS TOUT