États-Unis : les cas de cancers sont en hausse chez les jeunes femmes

Un point positif important : on observe que les personnes sont plus susceptibles que jamais de survivre à un cancer. Cela est dû aux avancées massives tant des les diagnostics que dans les traitements, comme de récents progrès dans les immunothérapies et les thérapies ciblées adaptées spécifiquement au cancer de la personne concernée.

Cependant, ce progrès ne vient pas au bénéfice de tous les Américains. Les Noirs et les Amérindiens sont plus susceptibles de mourir de cancers que toutes les personnes venant d’autres groupes ethniques. C’est en partie à cause du manque d’accessibilité de ces traitements, très onéreux. Ils sont également plus sujets aux cancers, pour commencer, car ils sont plus exposés aux substances chimiques qui les provoquent. À cause d’un manque d’accès à des diagnostics précoces de haute qualité, il est plus probable qu’ils vivent avec sans que les cancers ne soient détectés. TENDANCES CULTURELLES ET ENVIRONNEMENTALES

Les scientifiques savent quels sont les cancers qui sont à blâmer pour l’augmentation des diagnostics chez les femmes. Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est pourquoi ces cancers deviennent de plus en plus communs.

Trouver une réponse à cette question n’est pas chose aisée, le cancer n’est pas simplement qu’une seule maladie, mais bien plusieurs et chacune a ses causes probables, qu’elles soient connues ou inconnues. À la racine de chaque cancer se trouve une cellule qui prolifère sans que rien en soit fait par le corps pour l’en empêcher, jusqu’à ce qu’elle s’échappe de l’infrastructure de l’organisme et passe au travers des défenses du système immunitaire. Il y a cependant beaucoup de façons de développer ces traits néfastes et beaucoup d’éléments déclencheurs peuvent pousser la cellule à prendre un chemin périlleux.

Larry Norton, oncologue spécialisé dans le cancer du sein au Centre de cancer du Memorial Sloan Kettering, qui est également à la tête du Centre du cancer du sein Evelyn H. Lauder, le formule ainsi : « Il n’y a qu’une seule façon pour que tous les musiciens d’un orchestre jouent en harmonie mais il y en a cent vingt pour que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Tout peut dégénérer et donner le même résultat. »

La génétique a toujours constitué un facteur de risque important pour beaucoup de cancers mais on ne peut pas lui imputer ces nouvelles tendances d’âge et de genre. Après tout, les personnes ne sont pas si différentes que cela du point de vue de la génétique qu’il y a trois décennies. Par le passé les personnes pensaient que « si on est jeunes et que l’on a un cancer, ce sont simplement les gènes ; si on est vieux, c’est l’environnement », résume Mary Beth Terry. « La réalité, c’est que ce sont les deux. »

Et les experts pensent que d’autres facteurs de risque interviennent également. L’EXPOSITION AUX ŒSTROGÈNES POURRAIT JOUER UN RÔLE

Plus une jeune femme est exposée aux œstrogènes durant les premières décennies de sa vie, plus elle est susceptible de développer un cancer du sein durant les années où elle sera en âge d’enfanter, explique Larry Norton. Les œstrogènes, au cours de leur cycle en combinaison avec leur contrepartie, la progestérone, des sources particulièrement fortes qui attisent les risques de cancer. La première source de ce cycle, chez les femmes, c’est l’ovulation, qui se produit environ une fois par mois durant les années reproductives.

Plusieurs facteurs différents peuvent pousser les femmes à avoir de telles périodes plus tôt dans leur vie. L’une d’entre elles est le taux décroissant de natalité parmi les jeunes femmes en particulier. Durant la grossesse, l’ovulation s’arrête, et pendant que les taux d’œstrogènes et de progestérone atteignent des niveaux élevés, ils ne fluctuent pas comme ils ont l’habitude de le faire hors grossesse. Cet arrêt de la période d’ovulation de neuf mois, surtout s’il se produit avant qu’une femme atteigne les trente ans, diminue les risques de développer un cancer du sein plus tard dans la vie. De plus, la grossesse conduit à un changement des tissus de la poitrine qui rend les cellules moins promptes à devenir des cellules cancéreuses.

Tout ceci s’ajoute et fait baisser les taux de cancer du sein postménopause chez les femmes qui ont eu un enfant avant leurs trente ans. Inversement, les taux augmentent chez celles qui n’ont pas eu d’enfants, comme c’est de plus en plus le cas aujourd’hui.

Un autre facteur contribuant à un accroissement du cycle menstruel, la puberté précoce chez les jeunes filles. L’âge moyen de la puberté a baissé chez les jeunes filles au cours des dernières années, et les taux d’obésité chez les enfants n’y est pas pour rien. L’OBÉSITÉ EST UN FACTEUR DE RISQUES

L’obésité est également liée à l’augmentation du taux des cancers colorectaux chez les jeunes, explique Otis Brawley. Ce n’est pas seulement l’excès de graisse qui contribue au risque mais la sédentarité et la surconsommation de calories. C’est une constellation qu’il nomme « le déséquilibre énergétique ». Plusieurs études ont lié le dépistage précoce du cancer colorectal avec des régimes riches en glucides ultra-transformés, en aliments gras ou sucrés, en viandes rouges ou transformées, et pauvres en fruits frais et en légumes. Les produits dérivés de certains microbes de l’estomac pourraient également avoir un rôle à jouer dans cette tendance.

Un autre contributeur possible des taux de cancers en hausse : les contaminants environnementaux. Mary Beth Terry dirige des recherches sur les associations entre un éventail de polluants présents dans l’eau, dans les aliments et dans l’air. L’amiante et le radon sont bien connus pour provoquer des cancers aux poumons et qu’il existe une forte connexion entre la contamination de l’eau à l’arsenic et le développement de cancers des poumons, de la vessie et de la peau, des lois sont déjà en vigueur pour limiter l’exposition des Américains à ces polluants, tout comme c’est le cas en France.

D’un autre côté, les « produits chimiques éternels », les PFAS ou per- et polyfluoroalkylés sont présents dans une grande partie des produits ménagers, et sont considérés comme des contaminants environnementaux. Certaines études les ont même liés à certains cancers, comme celui des reins et de la thyroïde et leur exposition grandit de plus en plus. Les personnes en charge des législations ont cependant rencontré des difficultés à mettre en place des régulations afin de protéger le public de ces produits. En France et en Europe, des mesures ont été mises en place afin de réduire au maximum leur utilisation et pour contrôler leur présence dans les produits.

En fin de compte, il est également possible que l’augmentation des cancers parmi les femmes soit, en partie, due à une meilleure détection des maladies. Cela pourrait particulièrement être le cas pour le cancer du sein. Les améliorations des technologies de mammographie, utilisée pour établir le diagnostic de ce cancer, ont probablement contribué au dépistage d’un grand nombre de cancers, surtout pour ceux qui s’établissent à un stade précoce, explique Robert Smith, un épidémiologiste qui gère la détection précoce des cancers au sein de l’ACS. Pour les patients, cela a du bon : détecter les cancers tôt a permis un traitement plus facile de beaucoup d’entre eux. LES CHOIX PERSONNELS ET LES LÉGISLATIONS REDESSINENT LES RISQUES DE CANCERS

Les rapports sur le nombre croissant de cancers attirent énormément l’attention. Mais ils « effraient [également] le public », avertit Otis Brawley. De plus, ils ne sont pas très efficaces pour orienter les personnes vers des actions qui préviennent les risques de développer un cancer ou qui permettent de le détecter tôt. Par exemple, malgré des décennies d’avertissements sur les risques du cancer du sein, les mammographies chez les femmes s’entêtent à tourner autour des 60 % depuis plus de quinze ans.

Se concentrer sur certaines habitudes peut avoir une grande influence sur la minimisation des risques de cancers.

L’un des choix qui a le plus de conséquences, c’est d’éviter les produits à base de tabac. Cela inclut le fait de fumer et de vapoter. Le manque de données et de recul sur la cigarette électronique ne permet pas d'établir une corrélation entre le risque de développer des cancers et le vapotage. Cela étant, si les risques semblent moins importants, il est conseillé de ne pas faire usage de la cigarette électronique.

Un autre bon choix à faire consiste à surveiller son régime alimentaire et de privilégier une alimentation riche en fibres qui limite les aliments transformés, la viande rouge et les glucides ultra-transformés. La Société américaine contre le cancer recommande également de pratiquer une activité physique régulière et de surveiller son poids.

Consommer de l’alcool augmente le risque de développer certains cancers chez des personnes ayant des prédispositions génétiques. Il est important pour elles de limiter leur consommation.

Certains cancers sont liés à des infections, et plusieurs de ces infections peuvent être évitées grâce à des vaccins. Ceux contre l’hépatite B et le papillomavirus (HPV) peuvent réduire les risques de développer ces maladies. De plus, le dépistage de certains cancers traitables comme le cancer du sein et du colon, ainsi que le cancer du poumon pour les fumeurs, permet de s’assurer de détecter au plus tôt ces cancers, ce qui peut augmenter les chances de traitement.

Mais les diagnostics précoces ne sont pas suffisants pour combler les disparités qui existent, insiste Otis Brawley. Si le taux de mortalité des cancers du sein chez les femmes noires américains est si élevé, c’est en grande partie parce qu’elles sont moins susceptibles d’avoir accès à un traitement de qualité aux États-Unis une fois le diagnostic établi. C’est un problème qui est lié à ce que couvrent les assurances maladie, aux difficultés d’accès aux soins médicaux, au fait que les traitements qui leur sont proposés par les mutuelles de santé sont moins efficaces, et à d’autres facteurs. Au sein des communautés Noires « il existe cette emphase incroyable sur le dépistage », qui n’est pas suivie par une emphase sur les soins.