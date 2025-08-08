Sturgeon, l’IA qui révolutionne le diagnostic des tumeurs cérébrales

L’autre difficulté fondamentale, notamment dans le cas des tumeurs cérébrales pédiatriques, tient au faible nombre de cas traités, parfois moins de cent par an, ce qui crée un problème de pénurie de données. Avec l’IA, il faut une base de données de milliers de cas pour ne serait-ce que commencer à entraîner un algorithme comme Sturgeon pour qu’il puisse identifier des tumeurs. (À mettre en rapport avec ChatGPT, qui s’entraîne sur des milliards de phrases disponibles sur Internet). Comment concilier le fait que l’échantillon soit aussi petit avec le fait que les besoins en matière de données soient aussi colossaux ? Pour résoudre ce problème, Jeroen de Ridder et Bastiaan Tops ont dû faire preuve de créativité.

Le duo a extrait des données d’échantillons de tumeurs trouvées dans des études publiées par le passé. Mais même ainsi, ils restaient déficitaires. « Bon, on avait quoi ? À peu près 3 000 échantillons, se souvient Jereon de Ridder. Donc pas beaucoup. »

Mais à partir de ces 3 000 échantillons, ils ont réussi à simuler des millions de séquences nanopores uniques dont ils se sont servis pour entraîner Sturgeon ; un peu à la manière dont Neo, dans Matrix, voit des siècles d’entraînement de kung fu être téléversés dans son cerveau. « Nous avons fait cela 45 millions de fois au total pour obtenir une base de données qui ait le volume requis pour former des réseaux très complexes. »

Si Sturgeon sert déjà dans le cadre de la recherche pour aider à la prise de décisions en temps réel, l’équipe du Centre Princesse-Máxima conçoit actuellement des essais cliniques pour mieux évaluer son impact. En théorie, le séquençage moléculaire pourrait être élargi pour aider à l’identification de maladies et d’affections au-delà des tumeurs cérébrales : mélanomes, infections fongiques dans les poumons, troubles sanguins rares (comme la myélofibrose). Utiliser l’ADN pour reconnaître instantanément les troubles rares ou difficiles à diagnostiquer pourrait radicalement transformer le visage de la médecine. Dans le domaine de la neurochirurgie, certains scientifiques envisagent déjà que l’IA puisse être associée à des robots chirurgicaux pour automatiser des procédures complexes. Dans le même temps, des chercheurs d’Harvard et de Google ont produit la première cartographie en 3D d’un millimètre cube de tissu cérébral, une avancée qui pourrait offrir de nouvelles pistes pour comprendre pourquoi nous pensons de la manière dont nous pensons, pour comprendre à quel moment exactement quelque chose dérape sur le plan cognitif et, éventuellement, pour découvrir comment nous ressentons les émotions.

Mais les avancées se font par itération. Lentement. Mais c’est délibéré. Les autorités médicales doivent encore être convaincues que Sturgeon, et les technologies similaires, sont sûres, ce qui pourrait prendre cinq ans, voire plus. « Nous devons le prouver, reconnaît Eelco Hoving. [Nous devons] lui donner un socle qui soit véritablement digne de confiance. »

Bien qu’initialement néophyte en matière d’IA, Eelco Hoving est devenu un évangéliste des possibilités qu’elle offre, notamment du point de vue de l’augmentation des capacités humaines. Imaginez que dans dix ou quinze ans, un neurochirurgien porte une paire de lunettes dotée d’une IA capable de repérer et d’identifier des cancers en temps réel : une sorte de vision à la Terminator pour traquer les tumeurs.