Le Ice Bucket Challenge fait son grand retour

Plus d’une décennie après le début de la tendance vite devenue virale, des milliers de personnes dépoussièrent leurs seaux et se renversent à nouveau de l’eau glacée sur la tête. Cette fois-ci, elles se battent pour la santé mentale.

En 2014, le Ice Bucket Challenge a récolté 115 millions de dollars américains, soient environ 95 millions d’euros, pour ce qui était à l’époque une maladie peu connue, voire boudée par la recherche. La sclérose latérale amyotrophique (SLA), que l’on connaît également sous le nom de maladie de Charcot, attaque les cellules nerveuses du cerveau et la moelle épinière, conduisant fatalement à une perte du contrôle musculaire. Les conséquences sont désastreuses : impossibilité de parler, bouger, manger et, en fin de compte, de respirer. Le Ice Bucket Challenge n’a pas fait que récolter de l’argent pour cette cause, il a sensiblement changé la trajectoire de la maladie de Charcot. On a, grâce à lui, fait des découvertes de gènes spécifiques impliqués dans le développement de la maladie, de moyens de traitements. La collaboration scientifique s’en est vue renforcée et des technologies ont été développées pour améliorer la qualité de vie des patients.

Mais comment les créateurs du challenge original se sentent vis-à-vis de la nouvelle version, et quels progrès ont été faits depuis 2014 ? Patrick Quinn, le père du défunt Pat Quinn, l’un des trois co-fondateurs du Ice Bucket Challenge, et Brian Frederick, responsable du marketing et de la communication au sein de l’association américaine contre la SLA (ALSA), se confient. UN CHALLENGE REMIS AU GOÛT DU JOUR

Après le suicide de certains de ses amis, Wade Jefferson, étudiant à l’université publique de Caroline du Sud, cherchait un moyen pour en finir avec les idées reçues autour de la santé mentale. Il a créé le club de discussion des besoins de la santé mentale (en anglais, MIND : Mental Illness Needs Discussion) de son université. C’est là que le jeune étudiant a pensé à un nouvel Ice Bucket Challenge, cette fois pour donner un nouveau souffle aux actions pour une meilleure santé mentale. Le challenge #SpeakYourMIND est ainsi né.

Cette campagne démarrée le 31 mars a déjà récolté près de 420 000 dollars américains, soit environ 375 000 euros, au profit d’Active Minds, la plus grande organisation à but non-lucratif américaine qui vise à changer les codes de la santé mentale parmi les jeunes adultes et les adolescents. Des personnalités importantes aux États-Unis se sont adonnées au challenge, comme l’ancien quarterback de la NFL, la ligue nationale de football américain, Peyton Manning, ainsi que Jenna Bush Hager, animatrice de l’émission télévisée TODAY.

Alors que la campagne faisait un bon début, certains craignaient qu’elle n'amoindrisse les effets du premier Ice Bucket Challenge, associé à la maladie de Charcot. Sur les réseaux sociaux cependant, les personnes participant au challenge mentionnent l’ALSA et montrent ainsi l’inspiration de cette nouvelle tendance.

Peu après, l’ALSA et Active Minds ont joint leurs forces afin de sensibiliser le public aux deux causes. Le challenge est utilisé pour attirer l’attention sur le fait que la maladie de Charcot n’a pas uniquement des conséquences sur le bien-être physique des personnes qui en souffrent, elle a aussi un effet important sur leur santé mentale. Un effet qui n’est pas suffisamment discuté.

« Même au sein des groupes de soutien pour la maladie de Charcot, la santé mentale n’est jamais évoquée », déplore Partick Quinn. « C’est une maladie physique mais si on regarde avec plus d’attention chacune de ses conséquences, on en vient à se poser des questions sur le bien-être mental. » QUE SAIT-ON DE LA SANTÉ MENTALE DES PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE DE CHARCOT ?

La sclérose latérale amyotrophique touche aujourd’hui environ 7 000 personnes en France, après leur diagnostic, la durée de vie moyenne des patients est d’environ trois ans.

À cause des progrès, énormes, encore nécessaires pour répondre à la perte de fonctions motrices chez les patients, Patrick Quinn est d’avis que la santé mentale a été reléguée au dernier plan. Bien que la maladie de Charcot ait été découverte il y a 150 ans, il n’y a que très peu d’études qui ont analysé ses conséquences sur la santé mentale, et vice versa.