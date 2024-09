Quelles sont les meilleures sources de protéines ?

« Les protéines jouent un rôle crucial sur notre physiologie », explique Jessica Corwin, diététicienne agréée du Corewell Health, un groupe d'hôpitaux du Michigan, aux États-Unis. Les aliments riches en protéines fournissent de l'acide aminé que l'organisme utilise pour construire et réparer les tissus, faire fonctionner le système immunitaire et même réguler nos hormones.

La viande non transformée et maigre est une source évidente de protéines saines pour de nombreuses personnes. « Les protéines de haute qualité sont celles qui sont complètes », déclare Sharon Collison, qui enseigne la nutrition à la clinique de l'université du Delaware. Ce qui signifie qu'elles contiennent les neuf acides aminés « essentiels » dont vous avez besoin.

Johns Hopkins Medicine dit que la majorité des viandes, que ce soit le bœuf, la volaille, le porc ou le poisson, contiennent environ 7 grammes de protéines pour 30 grammes de viande. Une portion de viande classique devrait peser entre 85 et 110 grammes. D'autres formes de fruits de mer, comme la viande de crabe, les crevettes et le homard, contiennent 6 grammes pour 30 grammes de viande.

Mais les avantages sanitaires de ces formes de protéines peuvent varier . Les « viandes maigres » comme la volaille et le porc fournissent plus de nutriments comme du fer et du zinc, alors que le poisson est riche en acides gras oméga 3, qui sont meilleurs pour le cœur.

Les lentilles et les haricots, eux, en contiennent beaucoup. Les lentilles ont une teneur en protéines de 25,8 grammes pour 100 grammes, d'après Johns Hopkins. Les noix et les graines de tournesol contiennent environ 5 grammes par portion de 30 grammes. Les lentilles et les haricots, que ce soit les haricots de Lima, les haricots rouges, les haricots noirs ou les haricots blancs, ils contiennent énormément de protéines, entre 6 et 24 grammes pour 100 grammes.