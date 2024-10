Le petit-déjeuner des Balkans, une tendance qui a du bon

Fini le régime méditerranéen, une nouvelle tendance en matière de nutrition vient d'émerger.

Le « petit-déjeuner des Balkans » propose une nouvelle approche du petit-déjeuner. Il se compose généralement d'aliments entiers et crus, notamment des légumes frais, du pain, du fromage, de la charcuterie, des œufs et des cornichons. Ce phénomène, dont l'origine semble remonter à une vidéo TikTok montrant un homme dévorant des morceaux de pain, du fromage et des poivrons entiers, sans s'embarrasser de couverts ou même d'une assiette, est devenu un intrigant phénomène.

« Cela suppose que c'est ce que tout le monde mange dans les Balkans », explique Irina Janakievska, écrivain et conceptrice de recettes née en Macédoine. « On ignore presque toutes les pratiques culinaires extraordinairement diverses d'une région. »

Le petit-déjeuner des Balkans mérite-t-il de se faire une place dans notre alimentation quotidienne ? Et dans quelle mesure est-il vraiment balkanique ? Des experts explorent les racines culturelles et les bienfaits potentiels pour la santé de cette nouvelle tendance.

LE PETIT-DÉJEUNER DES BALKANS

Nous sommes navrés de vous décevoir, mais le concept de petit-déjeuner des Balkans est quelque peu trompeur.

« Il n'existe pas de petit-déjeuner balkanique typique », affirme Irina Janakievska. L'écrivaine a récemment publié The Balkan Kitchen, un livre de recettes de la région des Balkans. Selon elle, si l'on peut trouver des éléments de cette tendance dans les petits-déjeuners traditionnels des Balkans, il s'agit d'une simplification grossière d'une riche histoire culinaire. « Elle ne reflète certainement pas la façon dont la grande majorité des habitants de la région mangent », souligne-t-elle.

Selon Irina Janakievska, « certains éléments [de cette tendance] sont assez fidèles à la réalité », en particulier l'équilibre entre les protéines, les glucides, les produits laitiers et les produits frais. Toutefois, les éléments varient considérablement selon la région, le statut socio-économique d'une famille, le climat, la saison et même la religion.

La version TikTok du « petit-déjeuner des Balkans », qui comprend principalement des variations des mêmes ingrédients entiers et crus, a une saveur nettement rurale, explique-t-elle. Alors que les petits-déjeuners d'été sont plutôt composés de tomates, de poivrons et de pastèques, les porridges copieux à base de sarrasin ou de polenta sont des petit-déjeuners très appréciés l'hiver, en particulier dans les régions froides et montagneuses. Et de nombreux ingrédients sont régionaux, comme la flija albanaise, qui ressemble à une crêpe, ou le prosciutto, la pečenica et d'autres charcuteries croates.

Contrairement à ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, le petit-déjeuner n'est pas tous les jours aussi copieux. Souvent, le petit-déjeuner se résume à une pâtisserie, comme un burek, et à un café turc ou un pot de yaourt. Mais durant les week-ends, on peut plus souvent voir des meze plus élaborés, notamment des assiettes d'œufs cuits avec des légumes mijotés, du kajmak et d'autres fromages à pâte molle faits maison, des conserves de légumes comme le populaire ajvar (poivron doux et aubergine), et des pâtisseries superposées remplies de tout, de la viande aux légumes, en passant par la confiture. Les légumes marinés sont courants dans les Balkans, tout comme les conserves de fruits. Les portions sont généralement petites et, ajoute Irina Janakievska en riant, « nous utilisons des assiettes et des couverts ».

Aussi habituelle qu'elle soit dans les Balkans, cette approche de l'alimentation par petites assiettes n'est pas propre à la région.

« Cette culture est méditerranéenne en général », explique Ken Albala, historien de l'alimentation et professeur à l'université du Pacifique, en évoquant les tapas espagnoles, les pinchos basques et les plateaux de mezze italiens. Les petits déjeuners composés d'ingrédients frais et entiers sont courants en Turquie, en Égypte et jusqu'en Israël ou au Liban. « Je ne vois pas ce qui en ferait un plat typiquement des Balkans. »

LES BIENFAITS D'UN PETIT-DÉJEUNER DE CE TYPE

En ce qui concerne le petit-déjeuner des Balkans telle que la tendance le présente, l'accent mis sur la commodité, la simplicité et les ingrédients frais et locaux permet d'avoir une routine matinale saine et flexible.

« Je pense que c'est un excellent petit-déjeuner », estime Ken Albala. Manger de petites portions d'aliments aux textures et aux saveurs variées permet de « maintenir l'intérêt des papilles gustatives » sans consommer trop d'un seul aliment.

D'un point de vue diététique, le petit-déjeuner des Balkans est un repas assez équilibré. « Il est certainement composé d'une variété d'aliments, et une plus grande variété de nutriments », explique Toby Amidor, diététicienne nutritionniste agréée et autrice.

Pour augmenter la valeur nutritionnelle de ce petit-déjeuner, Toby Amidor suggère de remplacer le pain blanc par du pain complet, de ne pas en consommer de trop grosses portions et de limiter la consommation de fromage à 30 grammes. Elle met également en garde contre les excès de charcuterie, qui sont associés au cancer colorectal et aux maladies cardiaques. À la place, optez pour du poisson riche en protéines, un œuf dur ou un yaourt.

Pour Toby Amidor, ce qui rend le petit-déjeuner des Balkans idéal, c'est qu'il peut être adapté aux besoins de chacun. L'approche « smorgasbord » demande très peu de temps et d'efforts et s'adapte facilement à ce qui est disponible en fonction des saisons et des moyens financiers.