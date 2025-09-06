Le mystère de la "maladie du cannabis"

Sierra Callaham avait 23 ans quand elle a eu sa première crise d’un mois de douleurs abdominales quotidiennes, de nausées et de vomissements cycliques. Perplexe, elle a mis ces maux sur le compte du stress – elle était surmenée, et en froid avec sa famille. Des médicaments contre les nausées et l’anxiété lui ont permis de tenir le coup la plupart du temps et, le soir, elle a continué à fumer un peu de cannabis, comme à son habitude. Elle voulait tellement, dit-elle, « [se] détendre et ne plus être aussi présente dans [son] corps ».

Le jeune femme vit dans l’État de Washington, où le cannabis récréatif est légal depuis 2012, et elle en consommait depuis longtemps quotidiennement, quoiqu’avec modération, pour l’aider à dormir. Avant sa première crise gastro-intestinale, fin 2020, elle vapotait de l’huile de cannabis concentrée. Après cet épisode, elle est passée à la consommation de joints préroulés pendant quelques années pour, finalement, revenir au vapotage.

Puis, en février 2024, une autre crise de plusieurs semaines s’est déclenchée – des crampes d’estomac, des vomissements quotidiens incontrôlables –, qui l’a conduite deux fois à l’hôpital. Lors d’une visite, un médecin lui a demandé si elle consommait du cannabis. Après qu’elle lui eut répondu par l’affirmative, le médecin a évoqué un diagnostic provisoire : syndrome d’hyperémèse cannabinoïde, ou CHS – « -émèse » étant le suffixe clinique désignant les vomissements.

Des épisodes récurrents de nausées, de vomissements et de douleurs abdominales sont les symptômes classiques de cette curieuse affection gastro-intestinale, associée à une consommation fréquente et prolongée de marijuana, en particulier de produits superpuissants. Ce sont des médecins en Australie qui, en 2004, ont décrit pour la première fois le syndrome d’hyperémèse cannabinoïde. On ignore combien de personnes en souffrent, mais une étude de 2018, extrapolant à partir d’une enquête menée sur des patients admis aux urgences, estime ce nombre à au moins 2,75 millions de personnes par an aux États-Unis. Et, selon une récente publication parue dans le Journal of the American Medical Association, les passages aux urgences pour un CHS ont doublé aux États-Unis et au Canada entre 2017 et 2021.