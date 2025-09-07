Cannabis : entre promesses hallucinates et réels dangers

Dans un laboratoire situé au coeur de l’immense unité de production de cannabis de l’entreprise californienne Raw Garden, aux États-Unis, l’odeur de la marijuana est immédiatement reconnaissable. Des techniciens en blouse blanche surveillent des machines de raffinage qui ronronnent doucement en produisant à la chaîne des bidons de plusieurs litres d’une huile ambrée. Dans une pièce voisine, près d’une rangée d’étuves de séchage sous vide, l’huile ainsi extraite a été utilisée pour concocter toute une série de préparations disposées dans des récipients en Pyrex sur des tables en acier.

Leur consistance va de semi-sirupeuse, à plus pâteuse. Des plateaux contiennent des éclats dorés semblables à du verre, et une substance faisant penser à du miel cristallisé. Tous ces produits représentent un changement majeur dans la façon dont les Américains consomment le cannabis : année après année, ils en fument proportionnellement moins, se tournant davantage vers des dérivés fabriqués à partir de l’huile qui en est extraite. Il peut s’agir de produits comestibles, comme des bonbons et des boissons, mais aussi de nouveaux types de concentrés très puissants que l’on inhale non pas en les fumant, mais en les vapotant ou en pratiquant le dabbing – l’inhalation de petites quantités d’extraits pâteux à l’effet immédiat. Et ces concentrés modifient radicalement la sensation d’euphorie procurée par la drogue.

À l’instar des autres entreprises de production de cannabis actuelles, Raw Garden cultive toujours de l’« herbe », mais il s’agit avant tout d’une matière première qui sera transformée en une matière visqueuse. Si vous pensez que le coeur de l’industrie américaine du cannabis, qui pèse environ 32 milliards de dollars, ressemble à une ferme ou à une serre, détrompez-vous : il s’agit de plus en plus de laboratoires industriels, remplis de scientifiques imaginant de nouveaux produits de plus en plus improbables. Ces concentrés de cannabis sont souvent classés en fonction de leur texture : parmi eux, la sauce (à la consistance liquide et collante), la wax (qui ressemble à de la cire), le shatter (fine plaque à l’aspect vitreux) ou encore les diamants (cristaux solides). Ils sont incroyablement plus puissants que les joints que vous pouviez fumer il y a vingt ou quarante ans. Et, bien sûr, ils sont désormais autorisés dans de nombreux États américains [ndlr : en France, la culture de cannabis et sa consommation sont interdites ; une expérimentation pour un usage thérapeutique limité est toujours en cours].