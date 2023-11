La pollution sonore serait néfaste pour l'ensemble de notre corps

Du chant du merle au roulement du train qui passe, les sons sont le produit de vibrations qui se propagent dans l’air, dans le sol ou dans l’eau sous la forme d’ondes invisibles.

Quand ces ondes sonores pénètrent dans nos oreilles, elles font vibrer de minuscules membranes, os et cellules ciliées, et cela déclenche des signaux électriques que notre cerveau interprète sous la forme de sons.

Mais quand ces sons sont extrêmement forts ou fréquents, ils peuvent s’avérer nocifs pour le corps humain.

« On peut s’exposer au son au point de détruire son ouïe », prévient Erica Walker, épidémiologiste à l’Université Brown.

Ces sons bruyants ou répétitifs ne se contentent pas d’endommager les membranes, les cellules ciliées ou les nerfs qui nous permettent d’entendre, ils peuvent également perturber notre sommeil et entraîner des problèmes en cascade dans l’ensemble du corps.

« La perturbation de l’humeur conduit à l’activation d’une réponse combat-fuite de la part de votre corps, explique Erica Walker. C’est la même réaction qui a lieu quand vous êtes dans une allée mal éclairée, que vous apercevez un pitbull féroce et que votre corps dit : "Sois je m’enfuis de cette situation, soit je l’affronte." »

LE POUVOIR DU BRUIT

Alors, quel est le seuil de décibels à ne pas dépasser ?

Selon l'Institut National de Recherche et Sécurité (INRS), organisme de référence dans les domaines de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels, le seuil de tolérance du bruit pour une exposition d'une durée de huit heures de travail par jour est fixé à 85 décibels (dBA), c’est-à-dire au bruit d’une tondeuse à gazon, d’un aspirateur ou d’outils à moteur. En d’autres termes, les sons de cette plage sonore peuvent vous forcer à crier pour être entendu par une personne se trouvant à 1 mètre à peine.

Plus le volume augmente, plus la durée pendant laquelle vous y êtes exposé devrait être faible. Par exemple, pour les sons qui avoisinent les 100 dB (comme ceux produits par un chantier), il est recommandé de ne pas dépasser une exposition de quinze minutes sans protections auditives.

C’est une chose de sortir d’un concert avec les oreilles qui sifflent ou d’être surpris par un bruit soudain et fort, mais comment cela affecte-t-il votre santé ? « Quand cette réaction au stress est activée, votre respiration s’accélère ; votre rythme cardiaque augmente. Votre corps libère tout un tas d’hormones », décrit Erica Walker, qui dirige également le Community Noise Lab de l’Université Brown.

Selon Erica Walker, si cela se produit une ou deux fois, ce n’est pas forcément grave, mais au fil du temps, une stimulation constante de la réaction de stress de votre corps, c’est-à-dire une exposition chronique au bruit, peut vous rendre plus vulnérable à des problèmes de santé graves.

« La littérature scientifique concerne en grande partie le domaine cardiovasculaire, indique-t-elle. L’hypertension, l’infarctus du myocarde, la mortalité liée au maladies cardiovasculaires. »

D’après une estimation, l’exposition chronique au bruit engendrerait 48 000 nouveaux cas de cardiopathie en Europe chaque année et affecterait la quantité et la qualité de sommeil de 6,5 millions de personnes. Le bruit peut faire augmenter votre tension artérielle et votre rythme cardiaque même quand vous dormez, ce qui peut en plus être associé à un poids de naissance plus faible chez les nourrissons ou à l’apparition d’un diabète de type 2.

Mais il peut également y avoir un aspect psychologique, en particulier si on a l’impression que la maîtrise des bruits auxquels on est exposé nous échappe. Selon Erica Walker, cela peut faire des dégâts sur la santé mentale : anxiété, dépression, etc.

L’IMPORTANCE DU SOMMEIL

On pourrait penser que le besoin de sommeil du corps s’explique de lui-même ; passez-vous-en ne serait qu’une journée et voyez l’état miteux dans lequel vous êtes... Mais l’importance du sommeil est probablement encore plus cruciale que vous ne le pensez.

« Il est communément admis que le sommeil favorise l’apprentissage et la consolidation de la mémoire, la croissance des cellules et des tissus et leur réparation », explique par e-mail Chandra Jackson, chercheuse-en-chef aux Instituts américains de la santé (NIH).

Le sommeil est aussi le moment où notre corps se débarrasse des toxines du cerveau et renforce le système immunitaire, ajoute-t-elle. De même, quand le sommeil est perturbé, cela peut engendrer une multitude d’effets physiologiques : dysfonction vasculaire, changements dans le métabolisme du glucose et dérégulation de l’appétit.

De manière intéressante, la capacité du son à interférer avec notre sommeil est probablement ce qui a maintenu les humains en sécurité à travers leur histoire évolutive. Même quand vous dormez, vos oreilles scrutent activement l’obscurité en cas de menace potentielle.