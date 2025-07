Il serait possible de détecter Alzheimer dès l'âge de vingt ans

Les découvertes ont révélé des signes de déclin cognitif dès l’âge de vingt-quatre ans, et certains indicateurs biologiques de risque neurodégénératif chez les participants de plus de trente ans. Pour être plus précis, les chercheurs ont analysé les interleukines 6 et 8, des biomarqueurs d’inflammation, dans les échantillons sanguins. Lorsque les participants avaient entre trente-quatre et quarante-quatre ans, ces biomarqueurs étaient associés à des scores plus bas aux tests cognitifs. L’équipe a également découvert que les scores de risque CAIDE plus élevés étaient liés à des scores cognitifs bas dès vingt-cinq ans, soit bien avant quarante ans, au moment où les facteurs de risque sont généralement évalués.

« Cette étude est un grand succès », affirme Tatjana Rundek, à la tête de l’Institut Evelyn F. McKnight d’études cérébrales de l’université de Miami, qui n’a pas pris part à l’étude. Bien que l’ampleur de l’effet soit petite et que les associations soient subtiles, elle fournit tout de même « un soutien moléculaire convaincant des neuroinflammations et neurodégénérescences précoces ». LIMITES DE L’ÉTUDE

Cependant, certains experts font preuve de plus de retenue. Malgré sa validation, Tatjana Rundek explique que le score CAIDE n’offre pas un diagnostic définitif d’Alzheimer, surtout au vu de la diversité de la population.

Et, selon Sharon Sha, professeure de neurologie et cheffe de la division des troubles de la mémoire à l’université de Stanford, certains des biomarqueurs découverts ne sont pas exclusifs à la maladie d’Alzheimer.

Sharon Sha fait remarquer que l’étude a mesuré le « total de protéine tau » au lieu de se concentrer sur les protéines tau phosphorylées. Si le total de tau peut être indicateur de neurodégénérescence, de plus en plus de recherches révèlent que les protéines tau phosphorylées sont plus propres à Alzheimer.

Elle déclare toutefois être « d’accord pour dire que les résultats découverts sont de potentiels facteurs de risque pour un futur déclin cognitif, de déficience cardiovasculaire ou vasculaire. »

Allison Aiello a également reconnu la nécessité de conduire plus de recherches, ce qui ne saurait tarder. D’autres scientifiques au Royaume-Uni ont mené des études qui suivaient le cours de la vie de leurs participants, partage Allison Aiello. « Je pense que nous verrons de plus en plus de ces études à l’avenir. »

Sa propre équipe continue de suivre cette cohorte afin de voir comment les risques de développer la maladie d’Alzheimer évoluent au cours du temps. Lorsque les participants entreront dans la dernière vague, entre trente-neuf et quarante-neuf ans, ils feront l’objet de tests pour mesurer leurs capacités cognitives et leurs fonctions physiques et sensorielles, comme l’ouïe ou la force. L’analyse des données est prévue et les résultats devraient être publiés en 2026. L’AVENIR DE LA RECHERCHE SUR ALZHEIMER

Les détections précoces peuvent redonner du courage aux patients. Les personnes qui présentent un plus grand risque peuvent commencer à changer leur mode de vie, et certaines interventions saines peuvent aider à prévenir ou ralentir le développement des cas de démence, jusqu’à 40 %. Les traitements médicaux d’Alzheimer actuels, comme le lecanemab, ralentissent également le déclin, cependant à partir d’un stade un peu plus avancé de la maladie. « Le plus tôt c’est le mieux, non ? » remarque Allison Aiello.

En conséquence, la détection précoce reste un sujet de recherches sensible. En 2023, des chercheurs ont publié une étude qui suggérait avec précaution que les yeux avaient le potentiel de prédire les risques précoces d’Alzheimer. Une autre étude parue en 2024 dans la revue scientifique Nature Aging a révélé qu’un modèle entraîné par IA pouvait déceler Alzheimer sept ans avant l’apparition des symptômes, et identifiait des schémas et des facteurs de risque surprenants.

Le modèle a suggéré que l’ostéoporose pouvait être un facteur de risque d’Alzheimer chez les femmes. Bien que cela ne signifie pas qu’une femme souffrant d’ostéoporose développera avec certitude Alzheimer, « nous observons ces relations », explique Alice Tang, étudiante en médecine et doctorante de l’université de Californie à San Francisco, qui a mené l’étude. « Et cela nous a conduit à nous poser plus de questions et à mener de meilleures études en fin de compte. »