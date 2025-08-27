Un robot capable de donner naissance à un être humain pourrait-il bientôt voir le jour ?

Le professeur souligne aussi les « manquements affectifs » dont pourrait souffrir un bébé issu d’un utérus artificiel. Selon lui, « on sent bien qu'il y a une nécessité de contact, mais on n’a aucune évaluation de ce que représenterait pour un enfant une grossesse extra-corporelle ».

Selon la sociologue Céline Lafontaine, l’utérus artificiel « s’inscrit dans l’économie de la promesse », c’est-à-dire dans une dynamique qui met davantage l’accent sur les potentialités et les espoirs suscités par les innovations que sur leurs réalisations concrètes et effectives. « Les développements technoscientifiques, en particulier dans le domaine biomédical, reposent souvent sur ce mécanisme sociologique bien connu qui consiste à mettre en avant des perspectives prometteuses afin de susciter espoir, financement et adhésion », explique-t-elle. Dans le cas du robot de grossesse, « la promesse de dépasser les limites biologiques du corps humain s’incrit dans un imaginaire très vaste allant du désir de vaincre l’infertitilé à la volonté de séléctionner les enfants à naitre ».

Le professeur Israël Nisand, estime quant à lui qu'à l'avenir l’utérus artificiel pourrait contribuer à libérer les femmes des risques liés à la grossesse et à l’accouchement. Le spécialiste rappelle qu’en France, environ 80 femmes meurent chaque année en couche. « Une partie de ces décès sont dus à l'âge des mères, à des anomalies ou à des maladies. Si on pouvait éviter des morts maternelles grâce à l'utérus artificiel, et on en évitera, c'est juste un plus », estime-t-il.

En évoquant l’affaire des bébés nés sans bras révélée en 2018 et restée non résolue, Israël Nisand exprime son inquiétude quant aux conséquences que pourrait avoir, à l’avenir, la pollution croissante sur la santé des fœtus. « Je pense notamment aux pesticides et aux xénoestrogènes, que l’on soupçonne d’être à l’origine de certains cancers du sang ou de l’endométriose », précise-t-il. Selon lui, l’utérus artificiel pourrait à terme être envisagé comme une réponse aux risques que la pollution fait peser sur la grossesse et le développement des fœtus.

LA QUESTION DE LA REPRODUCTION TOUCHE À NOTRE RAPPORT AU VIVANT

L’ectogenèse suscite déjà de nombreux débats juridiques et éthiques, mais pour le professeur Nisand, il est prématuré d’aborder ces enjeux tant que la faisabilité technique n’est pas démontrée. « L'être humain fait toujours le meilleur et le pire de ses découvertes. Il en sera de même pour l'utérus artificiel », souligne-t-il. En comparaison avec la GPA, le professeur considère que « l’utérus artificiel posera un problème de moins », puisqu’il évitera d’avoir recours à une femme pour porter l’enfant d’autrui. Selon lui, « la GPA pose [à la fois] le problème de la liberté de la femme qui accepte de porter un enfant pour autrui, et celui [du statut] de l’enfant ».