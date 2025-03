Les HeroRATS, ces rats qui détectent la tuberculose et sauvent des vies humaines

Jusqu’à récemment, Carolina travaillait du lundi au vendredi, avec des week-ends de repos.

Lors de son départ à la retraite en novembre dernier, ses collègues se sont rassemblés pour la féliciter et fêter l’événement autour d’un gâteau. En sept ans de carrière, Carolina a détecté plus de 3 000 cas de tuberculose qui avaient échappé aux services de santé, épargnant ainsi l’infection probable de plus de 30 000 autres personnes.

Carolina n’est toutefois pas une employée comme les autres : elle appartient à une espèce de rongeurs connus sous le nom de cricétomes des savanes, et est capable d’analyser pas moins de 100 échantillons d’expectorations à la recherche de tuberculose en 20 minutes, soit beaucoup plus rapidement qu’un humain, à qui il faudrait 4 jours pour traiter la même quantité d’informations avec un microscope. Carolina fait partie d’une cohorte de 40 rongeurs de l’organisation à but non lucratif APOPO, qui contribue activement à la lutte contre l’épidémie de tuberculose en Tanzanie et en Éthiopie.

« Au premier abord, tout le monde voit les rats comme des ennemis », et ce aussi bien en Afrique que dans le reste du monde, affirme Tefera Agizew, médecin et responsable de la tuberculose à APOPO. « Cependant, une fois qu’ils observent leur comportement de leurs propres yeux, ils en tombent amoureux. »

Bien que ressemblants, les cricétomes des savanes, également appelés rats géants de Gambie, ne sont pas les mêmes rats que nous pouvons voir se promener en ville. Ils sont calmes, plus faciles à dresser que certains chiens et capables de travailler jusqu’à sept ou huit ans, avec une espérance de vie de huit à dix ans en captivité. À lui seul, leur corps dépasse les 30 cm, sans compter leur queue, qui est tout aussi longue, voire plus. L’odorat d’un cricétome des savanes est si puissant qu’il pourrait détecter une demi-goutte de chlore dans un volume d’eau de vingt piscines olympiques, illustre Cindy Fast, responsable de l’entraînement à APOPO et neuroscientifique du comportement.

Les rats ont très mauvaise réputation dans notre société. Pourtant, Carolina et ses collègues rongeurs d’Afrique de l’Est ont permis d’augmenter de 40 % le taux de détection de la tuberculose, la principale cause de décès par maladie infectieuse dans le monde, dans les cliniques locales, où les échantillons de patients sont soumis à des tests au microscope qui, selon Agizew, ne sont généralement précis qu’à hauteur de 20 à 40 % (les tests plus rapides et précis étant moins disponibles et plus chers).

Pour chaque infection détectée par un cricétome, on estime que dix à quinze personnes supplémentaires, qui auraient pu être infectées par le patient identifié, sont également sauvées.