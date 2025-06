Un nouveau test sanguin permet de détecter précocement la récidive du cancer

Lorsque Jennifer Feenstra a été diagnostiquée d’un cancer du poumon avancé et agressif il y a cinq ans, elle n’a pas perdu de temps à se demander comment elle, pourtant non fumeuse et assez sportive, avait pu contracter cette maladie. Au lieu de cela, cette graphiste s’est résolue à se jeter dans la bataille contre ce cancer.

Après que des chirurgiens du Centre contre le cancer de Yale ont retiré une partie de son poumon droit, elle a dû faire quatre sessions d’une chimiothérapie éreintante, puis trois ans d’un traitement médicamenteux additionnel. Tout au long de ces traitements, elle endurait régulièrement des examens de tomodensitométrie, ou scanner-CT, qui, par chance, n’ont jamais montré de trace de récidive. Elle est à présent en rémission, mais elle sait qu’il faut parfois du temps pour qu’une tumeur apparaisse sur des examens.

Cependant, les agrégats en construction de tumeurs cancéreuses apparaissent bien plus tôt dans le corps que ne peuvent le révéler les imageries. C’est pour cela que les médecins sont exaltés par un nouveau type de surveillance à même de détecter la récidive de cellules cancéreuses dans ses toutes premières étapes.

Cela fait des décennies qu’il existe des tests sanguins pour trouver des marqueurs cancéreux, mais la dernière génération d’analyses chasse les minuscules fragments de l’ADN d’un cancer individuel dans le sang des patients. Ces tests de tumeurs sont une percée majeure dans ce que l’on appelle les analyses d’ADN tumoral (ou ctDNA, de l’anglais circulating tumor DNA) et les chercheurs de l’université de Yale et d’autres centres de recherche contre le cancer observent d’ores et déjà des résultats intéressants.

Dans une étude publiée en mars dans la revue scientifique Nature Medicine, l’un de ces tests a réussi à diagnostiquer la récidive d’un cancer du poumon chez des patients en moyenne cinq mois avant que l’on puisse les détecter lors d’un scanner, bien plus tôt que l’on ne les trouve normalement. Si on lui proposait le test, Jennifer Feenstra confie qu'elle aurait « envie de le faire. Il s’agit d’un autre outil qui pourrait augmenter mes chances de rémission ».

Pour cette technologie, le mot-clé est cependant « potentiellement ». Et c’est un mot que certains médecins ont tendance à oublier alors qu’ils se jettent sur les tests disponibles sur le marché.

On connaît plus communément ces traitements sous le nom de biopsies liquides, qui incluent des versions adaptées pour les patients en bonne santé qui cherchent des traces de cancer. Le chiffre de ventes dans le monde pourrait atteindre la somme de 20 milliards de dollars américains, soit près de 18 milliards d’euros, dans les prochaines années, selon la société de recherches en santé iHealthcareAnalyst. Les plus grosses ventes ciblent les cancers du poumon, du sein, les cancers colorectaux, de l’estomac et de la prostate, remarquent les analystes, « motivées par les millions de nouveaux cancers diagnostiqués chaque année dans le monde ».

Le but est de proposer un traitement adapté à chaque patient. « Cette technologie est exaltante parce que nous pouvons suivre les résultats en temps réel et déterminer qui a besoin d’un traitement plus ou moins important », explique Roy Herbst, directeur député du Centre de recherches contre le cancer de l’université de Yale et principal auteur de l’étude parue dans Natural Medicine. Si cette méthode venait à détecter des traces de cancer chez une personne comme Jennifer Feenstra, suivant un traitement post-chimio par exemple, les médecins pourraient allonger la durée de prise du médicament. Ou les patients pourraient se voir administrer un autre médicament auquel ils n’ont pas développé de tolérance, ajoute Roy Herbst.

En-dehors des phases de tests cliniques, ce test ne devrait pas être proposé aux patients, comme le disent Roy Herbst et d’autres chercheurs. « Nous avons besoin de plus de données, surtout parce que nous ne connaissons pas tous les effets néfastes qu’il peut avoir. »

Il demeure également une question sans réponse : est-ce que ce test prolonge la durée de vie des patients ? LA DÉTECTION PRÉCOCE DES TUMEURS EST LIÉE À DE MAUVAIS PRONOSTICS

La technologie derrière ces tests de ctDNA personnalisés vient de la connaissance que l’on a des tumeurs cancéreuses et des mutations génétiques qu’elles développent lors de leur croissance. Certaines sont communes à une grande variété de cancers, comme les changements du récepteur du facteur de croissance épidermique que l’on trouve dans beaucoup de cellules non somatiques des cancers du poumon, dont les tests ctDNA de premières générations étaient à la recherche. D’autres dépendent des tumeurs individuelles de chaque patient, qui continuent de changer tout au long de leur croissance. Toutes ces mutations peuvent être détectées parce que certains fragments de l’ADN des tumeurs se retrouvent dans le sang.

Le processus de test commence après l’ablation de la tumeur par le chirurgien oncologue et l’envoi d’une partie dans un laboratoire spécialisé qui séquencera son génome. Le laboratoire séquence également les gènes du patient. Comparer les deux séquences révèle les mutations distinctes de la tumeur. Cela permet aux techniciens de créer une analyse individualisée qui cible les traces propres aux mutations du cancer dans le sang du patient. Selon le laboratoire à l’origine du test, le nombre de mutations ciblées peut aller de la dizaine à plus d’un millier.

« Le test analyse brin d’ADN par brin d’ADN et regarde lesquels présentent des mutations et lesquels n’en présentent pas », explique Jonathan Goldman, directeur des essais cliniques d’oncologie thoracique de l’université de Californie à Los Angeles et co-auteur de l’étude de Nature Medicine. Comme les tests sont créés pour chaque tumeur spécifique, « si le test sanguin trouve une mutation, on peut lui faire confiance ». Bien que les faux positifs soient peu probables, les consignes en 2024 communiquées par la Food and Drug Administration aux États-Unis avertissent que « les évaluations peuvent varier selon les laboratoires et les technologies utilisées pour détecter l’ADN tumoral, ce qui peut mener à des différences dans les résultats ».

Les études menées ces dernières années confirment que les patients ont généralement un pronostic moins bon lorsque ces tests détectent des récidives microscopiques et précoces. Des patientes atteintes d'un cancer du sein ayant obtenu un résultat positif et ayant ensuite suivi un traitement avec le test ctDNA NeXT avaient, par exemple, une durée de survie plus courte par rapport aux patients dont le test était négatif. Ces résultats proviennent d’une étude publiée en février menée sur 78 patients. Les résultats étaient similaires chez 171 patients atteint d’une forme précoce de cancer du poumon ayant subi le même test.

Un résultat positif est souvent un mauvais signe parce que les cancers qui récidivent rapidement ont tendance à être plus agressif, explique H. Gilbert Welch, chercheur oncologue de l’hôpital Brigham and Women de Boston. LES DIAGNOSTICS PRÉCOCES SAUVENT-ILS DES VIES ?