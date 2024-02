La seconde intercalaire a fait son temps, vive la minute intercalaire

Quelle heure est-il ? Jetez un coup d’œil à votre téléphone ou à votre ordinateur et vous obtiendrez une réponse assez précise. Sachez cependant que si le temps semble constant, nous l’ajustons en réalité depuis des décennies en ajoutant, passées quelques années, une seconde intercalaire au temps universel.

Cette solution technologique, destinée à faire coïncider les horloges atomiques avec la rotation de la Terre, a longtemps permis de réguler le temps international. Alors pourquoi les scientifiques ont-ils alors décidé d’abandonner la seconde intercalaire ? Et quelles seront les conséquences de cette décision ?

LA FABRICATION DU TEMPS

L’unité de temps que nous appelons seconde a vu le jour à l’aide d’un simple calcul qui a divisé la journée astronomique de 24 heures, soit une rotation complète de la Terre, en 86 400 unités. Mais un problème s’est posé : la Terre ne tourne pas à la même vitesse tous les jours. Sa vitesse de rotation varie légèrement, et les perturbations environnementales et physiques telles que la gravité, les forces de frottement et les vibrations à la surface de la Terre rendaient même les horloges les plus sophistiquées et les plus fiables légèrement inexactes.

Par la suite, notre compréhension croissante des lois de la physique nous a amenés à redéfinir le temps lui-même. Contrairement aux dispositifs tels que les pendules ou les substances comme les cristaux qui alimentaient les horloges précédentes, les atomes émettent et absorbent des radiations à un rythme remarquablement constant. Cette oscillation fiable est devenue la base des premières horloges atomiques conçues dans les années 1940 et 1950. En 1967, les membres de la Conférence générale des normes de poids et mesures ont proposé une nouvelle définition de la seconde : elle correspond depuis à la durée de 9 192 631 770 oscillations d’un atome de césium 133.

COMBLER LE RETARD

L’adoption de la seconde atomique a permis de définir le temps de manière remarquablement précise et immuable. Seul problème : la seconde atomique ne correspondait pas tout à fait à la seconde astronomique définie par la rotation de la Terre. Pour faire coïncider les deux unités de temps, des scientifiques se sont alors réunis à la fin des années 1960 et ont décidé d’ajouter occasionnellement des secondes au temps universel coordonné (UTC), l’échelle de temps déterminée par les horloges atomiques. Ces « secondes intercalaires » permettent à l’UTC et à la seconde astronomique de rester synchrones et d’empêcher ainsi le décalage continu de l’horloge atomique tout en permettant aux systèmes GPS, aux réseaux électriques et à l’internet, entre autres, de continuer à fonctionner.

La seconde intercalaire a permis de synchroniser le temps astronomique et le temps atomique. Mais l’introduction de la seconde intercalaire, qui a finalement été adoptée en 1972, a nécessité de surveiller et d’ajuster l’UTC au fil du temps, et au fil des ans, le temps astronomique a pris 37 secondes d’avance au total sur le temps atomique. Introduites tous les quatre ans environ, ces secondes représentent aujourd’hui un véritable casse-tête technologique, surtout si l’on tient compte de l’importance croissante de la coordination du temps dans divers secteurs d’activité.

LA FIN DE LA SECONDE INTERCALAIRE

La seconde intercalaire constituait une solution imparfaite à un problème perpétuel, et alimente depuis lors un débat de longue haleine.