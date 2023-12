Solstice d'hiver : les traditions qui marquent ce phénomène astronomique

Cette année, le solstice d'hiver de l'hémisphère nord tombe le vendredi 22 décembre à 4 heures 27 HNE (heure normale d'Europe centrale). Au sud de l'équateur, ce même moment marque le début officieux de l'été. Les solstices se produisent en même temps dans le monde entier mais à des heures locales différentes selon les fuseaux horaires.

Traditionnellement, les solstices d'été et d'hiver marquaient les changements de saisons, tout comme leurs équivalents, les équinoxes de printemps et d'automne. Les météorologues aujourd'hui se servent néanmoins des relevés de température pour délimiter les saisons. Qu'est-ce que les solstices et de quelle manière ont-ils été célébrés au cours de l'histoire ?

QU'EST-CE QU'UN SOLSTICE ?

Les solstices se produisent lorsque l'axe de rotation de la Terre est incliné de près de 23,4 degrés par rapport au plan de l'orbite terrestre autour du Soleil. Cette inclinaison détermine les saisons de notre planète, les hémisphères nord et sud recevant des quantités inégales de lumière solaire au cours d'une année. De mars à septembre, période du printemps et de l’été, l'hémisphère nord est davantage orienté vers le Soleil. De septembre à mars, moment de l’automne et de l’hiver, c’est le laps de temps pendant lequel celui-ci est le plus éloigné de notre étoile. Les saisons de l'hémisphère sud sont quant à elles inversées.

Deux fois par an, au moment des solstices, l'axe de la Terre est incliné au plus près du Soleil. L'hémisphère le plus orienté vers notre étoile voit le jour le plus long, tandis que celui qui est le plus éloigné du Soleil vit la nuit la plus longue. Les solstices des deux hémisphères s’opposent : lorsque que l’un fait l’expérience du solstice d’hiver, l’autre connaît celui d’été. Pour l’hémisphère nord, le premier tombe toujours autour du 22 décembre et le second aux alentours du 21 juin.

L'endroit de la Terre où le soleil apparaît peut être déterminé en fonction du solstice. Lors du solstice d'été dans l'hémisphère nord, celui-ci fait son apparition directement au-dessus du tropique du Cancer, la ligne de latitude située à 23,5 degrés nord. C'est le point le plus au nord où l’on peut se rendre en ayant le soleil directement au-dessus de la tête. Lors du solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, il apparaît directement au-dessus du tropique du Capricorne, ligne miroir du tropique du Cancer.

D'AUTRES PLANÈTES CONNAISSENT-ELLES DES SOLSTICES ?

La Terre n'est pas la seule à connaître des solstices et des équinoxes ; toute planète dont l'axe de rotation est incliné en fait également l’expérience. Les planétologues se basent même sur les solstices et les équinoxes des autres planètes de notre système solaire pour définir leurs « saisons ».