Comment les athlètes se préparent-ils à la pression des grandes compétitions ?

Vikram Chib, neuroscientifique qui étudie la performance motivée, s'intéresse à la façon dont le cerveau intègre les motivations à la production motrice. Lors d'expériences en laboratoire conçues pour simuler des enjeux élevés, son groupe a découvert que les personnes très sensibles aux récompenses sont plus susceptibles de se bloquer. L'argent, le statut et le regard du public représentent tous des motivations. Le cerveau les encode en signaux de valeur qui peuvent interférer avec une bonne exécution.

« On pense souvent que la performance dépend seulement de l'apprentissage moteur, de l'apprentissage de mouvements répétés, mais vous ne faites jamais ces mouvements isolément » explique Vikram Chib. « Vous les effectuez pendant que le cerveau traite des motivations et ce traitement change ce que le corps fait sous pression. »

Dans ces moments-là, le système nerveux peut avoir du mal à distinguer une finale aux grands enjeux d'un véritable danger.

Quand cela arrive, cette modification ne se restreint pas aux circuits de prise de décision. Elle est associée à des changements en termes de respiration, de tension musculaire et de fréquence cardiaque, modifiant l'équilibre du système nerveux autonome qui peut être mesuré à travers la variabilité de la fréquence cardiaque.

Il est essentiel de noter que cette perturbation ne se restreint pas au cerveau, elle se manifeste aussi dans le corps.

MESURER LA FLEXIBILITÉ

Un cœur sain ne bat pas comme un métronome. Il s'ajuste constamment : en accélérant, en ralentissant, en réagissant au stress et en revenant à la normale. Ce rythme révèle à quel point le système nerveux est adaptable.