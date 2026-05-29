Vie extraterrestre : la clé de compréhension pourrait se trouver sur Terre

Depuis des générations, la science-fiction imagine ce à quoi pourrait ressembler la vie sur d'autres planètes.

Dans son roman La Guerre des mondes, l'écrivain britannique H.G. Wells a décrit des envahisseurs martiens cauchemardesques ressemblant à des calamars, tandis que la franchise Superman a imaginé des extraterrestres humanoïdes. Les films à grand succès actuels ont tout mis en scène : des « heptapodes » que l'on peut voir dans le film Premier contact, aux extraterrestres ressemblant à des crabes qui doivent s'allier aux humains dans Projet Dernière Chance, en passant par la soucoupe volante territoriale de Nope.

Ces extraterrestres sont certes fictifs mais certains d'entre eux s'inspirent de véritables processus évolutifs observés sur Terre. C'est pourquoi, malgré l'immensité de l'espace, certains scientifiques affirment que le meilleur endroit pour commencer à chercher des extraterrestres pourrait bien être ici, sur la seule planète dont nous savons avec certitude qu'elle abrite la vie.

Des scientifiques issus de divers horizons affinent les recherches sur les extraterrestres en s'inspirant des formes de vie terrestre les plus fascinantes, des microbes minuscules aux mammifères marins géants. Ils affirment que nos compagnons terrestres peuvent nous aider à comprendre comment la vie pourrait apparaître et survivre dans les environnements les plus extrêmes de la galaxie. Ces animaux pourraient même nous donner des indications sur la manière dont nous pourrions communiquer avec des civilisations extraterrestres intelligentes.

Mais avant tout, porter notre attention sur nos compagnons terrestres pourrait nous aider à envisager que les extraterrestres ne ressemblent peut-être pas aux créatures imaginées par les auteurs de science-fiction les plus inventifs, et qu'ils ne communiquent ni ne se comportent comme on l'imagine.

« Avec la science-fiction, on a plus tendance à imaginer des formes de vie humanoïdes qui nous ressemblent plus ou moins exactement, qui sont très proches de ce que nous sommes », affirme André Antunes, microbiologiste et doyen de l'Institut des sciences et de l'environnement à l’université Saint Joseph à Macao, en Chine. « Notre imagination est imprégnée depuis si longtemps de ce scénario mettant en scène des petits hommes verts ».

Cependant, les extraterrestres pourraient avoir développé des anatomies radicalement différentes, plus proches de celles des microbes extrémophiles ou peut-être des heptapodes de la nouvelle de Ted Chiang, L'histoire de ta vie, qui a inspiré le film Premier contact. Ils pourraient également communiquer avec nous d'une manière qui ne ressemble en rien au langage humain.

DES FORMES DE VIE QUE MÊME LA FICTION N'A PAS ENCORE IMAGINÉES

La Terre est peut-être la seule planète habitable dont nous avons connaissance mais elle abrite de nombreux endroits qui semblent inhabitables. À des kilomètres sous l'océan, hors de la portée de la lumière du Soleil, de l'eau bouillante s'échappe de cheminées hydrothermales dans les fonds marins. Des lacs glacés se cachent sous les calottes polaires. Il existe également des environnements extrêmement salés tels que le Grand Lac Salé ou la mer Morte. Il y a même le ciel ouvert de la stratosphère, à plusieurs dizaines de kilomètres au-dessus de la surface terrestre.

Étonnamment, on trouve une vie microbienne florissante dans ces lieux improbables. C'est pourquoi une grande partie de la recherche de vie extraterrestre repose sur le principe selon lequel les organismes les plus simples sont probablement plus courants dans l'Univers qu'ils ne le sont dans la science-fiction.

En effet, de nombreux scientifiques soupçonnent que la vie microbienne pourrait même exister quelque part dans notre propre système solaire. Cette perspective invite à s'interroger sur la manière dont nous pourrions la repérer.

Ici sur Terre, les chercheurs tentent de déterminer quelle forme cette vie pourrait prendre en recréant des environnements extraterrestres en laboratoire. Alexandre Rosado, professeur de biosciences à l'université des sciences et technologies du roi Abdallah (KAUST), étudie les extrémophiles qui prospèrent dans des conditions hostiles similaires à celles de Mars ou des planètes océaniques glacées considérées comme susceptibles d'abriter des écosystèmes microbiens. Simuler ces conditions permet aux scientifiques de mieux comprendre comment la vie microbienne pourrait survivre ailleurs et quelles traces détectables elle pourrait laisser derrière elle.

« Si nous devions découvrir ne serait-ce qu'un simple microbe au-delà de la Terre, par exemple dans la saumure sur Mars ou sous la croûte glacée d'Europe, [l'un des satellites naturels de Jupiter], cela répondrait à l'une des questions les plus fondamentales : la vie sur Terre est-elle un rare hasard ou le résultat naturel de la chimie planétaire ? », écrit Alexandre Rosado dans un e-mail.

Ce dernier explique que ces expériences simulées fournissent un plan d'action pour identifier les métabolismes et les stratégies de survie viables dans ces environnements hostiles. Par exemple, lorsque les microbes subissent un stress extrême lors d'expériences, ils ralentissent souvent leur activité ou entrent en état de dormance.

« Cela signifie que la vie sur une autre planète pourrait ne pas se présenter sous la forme d'un écosystème actif, mais plutôt, laisser des biosignatures subtiles telles que des traces de gaz, des signatures minérales inhabituelles ou des fragments moléculaires », explique Alexandre Rosado. « En étudiant les extrémophiles dans ces conditions planétaires simulées, nous obtenons une idée plus précise des indices que les futures missions devront chercher et de la manière de les interpréter. Ainsi, nos expériences contribuent à faire évoluer l'astrobiologie de la conjecture vers une science basée sur des hypothèses réelles et vérifiables de ce à quoi pourrait réellement ressembler la vie au-delà de la Terre ».

Les microbes qui prospèrent dans des environnements très salés, les halophiles, constituent un autre modèle convaincant de vie extraterrestre. Selon André Antunes, les halophiles peuvent survivre dans de minuscules poches d'eau à l'intérieur de cristaux de sel, en résistant à une sécheresse extrême, aux rayonnements et au stress chimique, pendant des dizaines de milliers d'années. Des scientifiques ont découvert des microbes fossilisés dans des cristaux de sel provenant d'Australie et datant de près d'un milliard d'années.

Il avance ainsi qu'il se pourrait qu'il existe des microbes éteints qui n'attendent que d'être découverts dans des cristaux de sel sur Mars ou dans les océans souterrains probablement salés des lunes glacées du système solaire externe, telles qu'Europe, une lune de Jupiter, ou Encelade, une lune de Saturne.