La NASA s'apprête à explorer Europe, la lune de glace de Jupiter

QUE SAVONS-NOUS D'EUROPE ?

L'astronome italien Galileo Galilei a découvert Europe et trois de ses sœurs en 1610, après avoir remarqué quatre points brillants dans le voisinage de Jupiter alors qu'il observait la planète à travers son télescope. En 1979, la sonde Voyager nous a offert les premiers plans serrés sur cette lune après un bref passage aux abords de Jupiter pour immortaliser ses nombreux satellites. Il faudra attendre la visite de Voyager 2 pour découvrir les premières images haute résolution de la carapace d'Europe, parcourue de fissures irrégulières et relativement dépourvue de cratères, les signes révélateurs d'une surface jeune et d'une probable activité géologique.

En 1966, la mission Galileo de la NASA survole Europe et nous transmet de curieuses données : cette petite lune de glace posséderait un champ magnétique, une caractéristique habituellement observée sur des corps plus imposants, comme la Terre. L'astrophysicienne Margaret Kivelson et ses collègues nous montrent alors que le champ magnétique de Jupiter pourrait s'étendre à Europe si la lune possédait un immense océan d'eau liquide et salée sous sa croûte de glace.