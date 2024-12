Votre taux de cholestérol peut-il être trop bas ?

Aux États-Unis, une personne meurt de cardiopathie toutes les trente-trois secondes. Cela demeure la principale cause de décès dans le pays. Dès lors, il n’est pas surprenant que les scientifiques s’efforcent de plus en plus de trouver des moyens de réduire encore davantage les lipoprotéines de basse densité (LDL), plus communément appelées mauvais cholestérol, qui jouent un rôle central dans ces maladies. Cette quête a donné naissance à des traitements de plus en plus puissants qui font plonger les LDL, ce qui a conduit certains à se demander si un taux de cholestérol trop faible pourrait présenter un danger pour la santé.

Les LDL sont le principal facteur responsable de l’accumulation dans les artères de plaques graisseuses qui peuvent déclencher une crise cardiaque ou un AVC. « Nous avons un paradigme en cardiologie : moins il y en a, mieux on se porte », explique Erica Spatz, cardiologue à la Faculté de médecine de l’Université Yale, à New Haven, dans le Connecticut. « La question a toujours été : "Existe-t-il une limite basse ?" » Plus on prescrit de traitements puissants, plus la question prend de l’importance. Et des traitements encore plus puissants sont en train d’être mis au point, notamment des thérapies biologiques avancées et des techniques de modification du génome.

Selon Donald Lloyd-Jones, cardiologue à l’Université Northwestern, le corpus de preuves indiquant que les personnes qui se voient prescrire des médicaments faisant baisser le cholestérol est vaste. Y compris des thérapies à haute intensité. Donald Lloyd-Jones était membre du comité de l’American Heart Association (AHA) qui a publié les dernières recommandations sur le traitement du cholestérol en 2018 (une mise à jour est attendue en 2026) ; il en a également été le président.

« Nous n’avons pas encore identifié de taux qui soit "trop bas", indique-t-il. J’aime bien quand c’est bas. Bas, voilà notre objectif ici. »

AVANT LES TRAITEMENTS PUISSANTS, IL Y AVAIT LES STATINES

Les tentatives médicales de réduire les LDL ont véritablement commencé après que le premier traitement à base de statines, la lovastatine, a été approuvé par l’Agence américain des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) en 1987. Les statines inhibent une enzyme cruciale du foie qui, autrement, ferait produire davantage de cholestérol au corps ; elles en réduisent ainsi la quantité qui circule dans le sang. En 2019, date des derniers résultats disponibles, 92 millions d’Américains étaient sous statines.

Au fil des années, près de deux douzaines d’essais cliniques randomisés et contrôlés, ainsi que d’autres études ayant porté sur des centaines de milliers de participants, ont évalué les traitements à base de statines. En 2022, l’Unité opérationnelle américaine des services préventifs (USPSTF) a établi un lien entre la prise de ces médicaments et la baisse des crises cardiaques, des AVC et de la mortalité de manière générale, quelle qu’en soit la cause.

Les recommandations actuelles de l’AHA préconisent aux Américains en bonne santé de faire passer le taux de LDL sous le seuil des 100 mg/dL de sang, tandis que ceux qui ont fait une crise cardiaque ou un AVC sont encouragés à diminuer de moitié leur taux actuel, jusqu’à 70 mg/dL ou, dans l’idéal, en dessous.

Dans certains cas, des statines particulièrement puissantes sont nécessaires pour atteindre ces seuils. Au cours de la décennie passée, des traitements injectables ont été ajoutés à l’arsenal ; ceux-ci font chuter les LDL plus drastiquement encore. Ces nouveaux traitements ciblent une molécule, la proprotéine convertase subtilisine / kexine de type 9 (PCSK9). Ces inhibiteurs de PCSK9 boostent la capacité du foie à détériorer et à éliminer les LDL.

« Avec ces médicaments, nous pouvons atteindre des taux de cholestérol LDL très bas, sous les 30 et même sous les 20 mg/dL », révèle Erica Spatz.

Une étude ayant porté sur l’évolocumab, un anticorps monoclonal qui cible le PCSK9, a montré que lorsque les personnes atteintes d’une maladie cardiovasculaire combinaient ce médicament à leur traitement par statines, leur taux de LDL diminuait de 59 % au bout de deux ans et leur risque de crise cardiaque, d’AVC et ou de mort cardiovasculaire chutait de 20 %.

Selon Donald Lloyd-Jones, bien que des données de plus long terme soient encore nécessaires, les inhibiteurs de PCSK9 sont sûrs. « Nous n’avons vu aucun problème préoccupant surgir », explique le chercheur qui attribue cela à leur approche ciblée. « Ils sont faites pour n’être capable d’attaquer que cette unique protéine », qui ne comporte aucun effet bénéfique selon lui.

DES ÉTUDES RASSURANTES SUR LA MÉMOIRE

Pourtant, les faibles taux de cholestérol inquiètent certains patients. Certaines craintes trouvent leur source dans des études épidémiologiques d’il y a quelques décennies qui font allusion à de possibles problèmes de santé, notamment en ce qui concerne la santé mentale et la mémoire.

Au fil des années, des études rigoureuses ont réfuté ces mythes, comme le rappelle Laurence Sperling, spécialiste en cardiologie préventive et fondateur du Centre Emory pour la prévention des cardiopathies, à Atlanta, qui a examiné les preuves pour le European Heart Journal.