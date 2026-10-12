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Des lions attaquent un troupeau d'éléphants

Ce troupeau d'éléphants se disperse, ce qui fait le bonheur des lionnes qui jettent leur dévolu sur les petits ayant échappé à la surveillance de leurs parents.

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