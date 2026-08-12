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Le macaque du Tibet, un des singes les plus massifs de son genre

Malgré son apparence, ce singe est en grande partie végétarien. Le toilettage mutuel fait partie de son quotidien.

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