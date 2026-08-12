Le macaque du Tibet, un des singes les plus massifs de son genre
Malgré son apparence, ce singe est en grande partie végétarien. Le toilettage mutuel fait partie de son quotidien.
À Jigokudani, durant l’hiver, des macaques japonais prennent un bain chaud. La température de l'air y est inférieure à zéro mais l'eau y dépasse largement les 37 degrés Celsius. Détendus par la chaleur vaporeuse de l'eau, les singes s'endorment souvent lorsqu'ils se baignent.
Deux jeunes singes des neiges se blottissent l'un contre l'autre, essayant de se réchauffer dans le froid hivernal. Ces animaux intelligents et particulièrement sociaux vivent sur trois des quatre îles principales du Japon.
Un macaque étire son pied, essayant d'attraper de la nourriture qui a été jetée dans l'eau par le personnel du parc. Pour ce faire, les stratégies varient d'un singe à l'autre. Certains plongent et nagent sous l'eau ; d'autres, comme celui-ci, utilisent leurs pieds pour la saisir au fond de l'eau.
Un macaque japonais en toilette un autre sur le lit d'un cours d'eau à Jigokudani Yaen-koen. Pour ces singes, et pour la plupart des autres primates, l'acte de toilettage dépasse la simple question de l'hygiène : il renforce les liens sociaux et les relations entre les individus.
Après avoir nagé sous l'eau, un jeune macaque émerge, éclaboussant tout autour de lui. Dans ce parc, il est possible de voir des singes différents tous les jours. Ils partent dans les montagnes et reviennent aux sources chaudes lorsqu'ils en ont envie. Parfois, il est possible de ne pas voir un même individu pendant des jours, puis il réapparaît soudainement.
Un jeune macaque se baigne dans une source chaude en inspectant sa propre fourrure. Avec cette série de photographies, mon objectif était de créer des portraits qui feraient ressortir le comportement et la personnalité des singes.
Au parc aux singes de Jigokudani, un macaque toiletteur donne un coup de main à un autre. Les primates possèdent des expressions faciales très distinctes ; je pense que c'est la raison pour laquelle il nous est plus facile de nous identifier à eux qu'à d'autres types d'animaux. En observant ces macaques japonais pendant des années, vous commencez à reconnaître le caractère de chacun et à vous attacher à vos sujets.
Alors qu'une tempête de neige s'abat sur le parc aux singes de Jigokudani, un macaque juvénile sort de la source chaude dans laquelle il s'était immergé. Je suis retourné au parc plusieurs fois au fil des ans ; il était vraiment agréable de pouvoir reconnaître spécifiquement certains macaques et d'apprendre à les connaître personnellement.
Des macaques japonais se baignent ensemble dans le parc, à un peu plus de 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les habitats de haute altitude comme celui-ci peuvent être rudes, voyant tomber plusieurs mètres de neige en hiver. Les eaux chaudes semblent protéger et apaiser bon nombre de ces singes.
Lors d'une tempête de neige dans le parc national de Jōshin'etsukōgen, sur l'île de Honshu, un macaque japonais s'ébroue pour chasser la neige et les gouttes d'eau de son pelage alors qu’il se repose sur un rocher, en émergeant d'une source chaude.