La canopée amazonienne, vivier abondant d'espèces animales

Au parc aux singes de Jigokudani, un macaque toiletteur donne un coup de main à un autre. Les primates possèdent des expressions faciales très distinctes ; je pense que c'est la raison pour laquelle il nous est plus facile de nous identifier à eux qu'à d'autres types d'animaux. En observant ces macaques japonais pendant des années, vous commencez à reconnaître le caractère de chacun et à vous attacher à vos sujets.