Animaux

La canopée amazonienne, vivier abondant d'espèces animales

De nombreuses espèces cohabitent, parmi lesquelles la harpie féroce, un rapace capable de chasser des singes laineux argentés adultes. Ces derniers peuvent compter sur une agilité sans pareille pour échapper aux dangers.

les plus populaires

voir plus
  • Animaux
  • Bassin amazonien
  • Aigles
  • Amérique du Sud
  • Mammifères
  • Oiseaux
  • Primates
  • Rapaces
  • Singes
  • Terre

chercher des vidéos

Animaux
04:16

Amazonie : à la nuit tombée, les prédateurs partent en chasse

Animaux
03:50

Les anguilles dépendent de leurs décharges électriques pour rester au sommet de la chaîne alimentaire

Animaux
03:58

Dans une grotte, une équipe d'experts extraient le venin d'insectes pour les étudier

Animaux
04:19

Capturer un anaconda pour étudier l'écosystème de l'Amazonie

Animaux
02:14

Les grenouilles coqui : une espèce qui ne passe pas par le stade de têtard

Animaux
04:00

Les semnopithèques obscurs arrachent un petit des bras de sa mère...

Animaux
02:20

Ce singe a choisi le mauvais jour pour se moquer du léopard

Animaux
02:42

Un léopard attaque un babouin et se retrouve dans une situation délicate

Animaux
04:04

La tortue alligator, redoutable reptile qui essaime le lit du Mississippi

Animaux
03:39

Les chauves-souris vampires se nourrissent du sang des otaries

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.