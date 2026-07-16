Les chauves-souris vampires se nourrissent du sang des otaries
Elles agissent la nuit et mordent discrètement leurs victimes, qui ne s'aperçoivent de rien. En l'espace de vingt minutes, elles sont capables de consommer la moitié de leur poids en sang.
PHOTOGRAPHIE DE Auvergne-Rhône-Alpes
Ce chiroptéroduc a été disposé ainsi pour joindre un corridor écologique coupé en deux par l'autoroute A89, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
PHOTOGRAPHIE DE Auvergne-Rhône-Alpes
Ce chiroptéroduc a été placé sur la D901, près de Beauvais (Hauts-de-France), durant une phase de chantier, au niveau d'un corridor écologique — une zone boisée — préalablement identifié.
Ce chiroptéroduc a été placé au niveau de l'A89, en région Auvergne-Rhône-Alpes, à 325m d'un corridor écologique préalablement identifié. Résultat : les chauves-souris l'empruntent peu.
Fabien Claireau a installé un microphone près d'un chiroptéroduc expérimental (une sorte de portique), construit en collaboration avec VINCI Autoroute sur l'A83, près de Niort, au niveau d'une haie —un bon repère dans le paysage pour les chauves-souris. Le but : quantifier le nombre de chauves-souris qui l'utilisent.