Les chauves-souris vampires se nourrissent du sang des otaries

Fabien Claireau a installé un microphone près d'un chiroptéroduc expérimental (une sorte de portique), construit en collaboration avec VINCI Autoroute sur l'A83, près de Niort, au niveau d'une haie —un bon repère dans le paysage pour les chauves-souris. Le but : quantifier le nombre de chauves-souris qui l'utilisent.

Fabien Claireau PHOTOGRAPHIE DE