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Les chauves-souris vampires se nourrissent du sang des otaries

Elles agissent la nuit et mordent discrètement leurs victimes, qui ne s'aperçoivent de rien. En l'espace de vingt minutes, elles sont capables de consommer la moitié de leur poids en sang.

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