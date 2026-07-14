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Cette antilope d'Amérique et ses cornes fourchues se préparent au combat

Ce mâle dominant combat à l'aide de ses cornes recourbées pour garder la faveur des femelles du troupeau. Parmi les attributs de cet animal, sa vitesse peut atteindre 95 km/h.

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Cette espèce d'antilope était au bord de l'extinction... et a été sauvée

Il y a moins de dix ans, plus de la moitié des antilopes saïgas du monde sont décédées d’une mystérieuse maladie. Leur retour est un phénomène rare de réussite de conservation.&nbsp;

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