Cette antilope d'Amérique et ses cornes fourchues se préparent au combat
Ce mâle dominant combat à l'aide de ses cornes recourbées pour garder la faveur des femelles du troupeau. Parmi les attributs de cet animal, sa vitesse peut atteindre 95 km/h.
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