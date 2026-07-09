Comment l'Homme a-t-il domestiqué le chat ?

Caché derrière un mur bleu dans la ville de Chefchaouen, située dans le nord du Maroc, ce chat jette un coup d’œil aux alentours. Lorsque les Juifs se sont réfugiés dans la ville en 1492, sous l’Inquisition espagnole, ils auraient amené avec eux la tradition de peindre les murs en bleu.

Tuul et Bruno Morandi PHOTOGRAPHIE DE