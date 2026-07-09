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Comment l'Homme a-t-il domestiqué le chat ?

Il y a 11 000 ans, lors du développement de l'agriculture, les rats ont proliféré pour piller les récoltes. C'est là que la domestication du chat par l'Homme a commencé.

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