Comment l'Homme a-t-il domestiqué le chat ?
Il y a 11 000 ans, lors du développement de l'agriculture, les rats ont proliféré pour piller les récoltes. C'est là que la domestication du chat par l'Homme a commencé.
Ces félins vivent sur l’une des 12 « îles aux chats » du Japon. Selon les photographes, les chats japonais sont très amicaux envers les humains, sans doute parce qu’ils savent que les humains sont gentils avec eux.
Caché derrière un mur bleu dans la ville de Chefchaouen, située dans le nord du Maroc, ce chat jette un coup d’œil aux alentours. Lorsque les Juifs se sont réfugiés dans la ville en 1492, sous l’Inquisition espagnole, ils auraient amené avec eux la tradition de peindre les murs en bleu.
D’innombrables chats vivent à Éphèse, une ancienne ville portuaire romaine. Le photographe a pris ce cliché d’un chat tricolore en plein saut sur les ruines vieilles de 2 000 ans.i
Des chatons sont assis dans la Vieille ville de Lamu, plus ancien lieu de peuplement Swahili d’Afrique de l’Est, qui est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les chats de l’île de Lamu sont différents des autres populations de chats africains : ils ont la tête plus étroite et des pattes plus longues.
Au Japon, à un temple du chat, un vrai félin se repose au milieu des maneki-neko, ces statues de « chat qui invite ».
Aoshima, également appelée l’« île aux chats » au Japon, compte dix fois plus de chats que d’Hommes.
Des chats se battent en s'amusant à côté d’habitants indifférents de Lamu, au Kenya.
Un chat joueur s’étire au soleil sur des ruines en Turquie. L’islam est la religion principale en Turquie. On dit que le prophète Mahomet priait avec un chat sur les genoux.
Des chats tigrés se baladent à côté d’un bateau de pêche au Japon, où les chats jouissent d’une « relation spéciale » avec les pêcheurs, explique le photographe.
Des chats observent les environs à Chefchaouen, au Maroc.
Endormis, ces chats ne prêtent pas attention aux Hommes qui passent à côté d’eux dans les rues de Chefchaouen.
En plus de sa forte densité de chats des rues, Lamu compte également des milliers d’ânes.
Un chat des rues dort dans une étagère bleue dans les Cyclades, un archipel grec.