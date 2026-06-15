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Le panda géant : le seul ursidé qui n'hiberne pas durant l'hiver

Se nourrissant uniquement de bambou, son régime alimentaire ne lui permet pas d'hiberner. Il passe donc une grande partie de l'hiver au pied des montagnes, où les températures sont moins froides et où le bambou abonde.

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