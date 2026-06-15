Le panda géant : le seul ursidé qui n'hiberne pas durant l'hiver

Victime de la déforestation, le panda roux est une espèce menacée. Son espace naturel est de plus en plus réduit par la destruction des forêts pour le commerce du bois et l’expansion des terres agricoles. Moins de 10 000 individus adultes vivraient aujourd'hui à l'état sauvage. Ceci étant leur nature discrète rend leur recensement difficile.

PHOTO : JOE PETERSBURGER, National Geographic Creative PHOTOGRAPHIE DE