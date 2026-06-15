Le panda géant : le seul ursidé qui n'hiberne pas durant l'hiver
Se nourrissant uniquement de bambou, son régime alimentaire ne lui permet pas d'hiberner. Il passe donc une grande partie de l'hiver au pied des montagnes, où les températures sont moins froides et où le bambou abonde.
Cet animal passe la plupart de son temps dans les arbres, et dort même en hauteur. Il cherche de la nourriture essentiellement la nuit, à l’aube et au crépuscule.
« Dans la nature, les pandas roux sont des solitaires, ne se rassemblant généralement que pour s’accoupler », explique PJ Jones du Parc zoologique Roger Williams. Ils sont aussi principalement actifs à l’aube, au crépuscule et dans la nuit, et vivent à des hauteurs comprises entre 1,5 et 5 mètres.
Le panda roux partage l’habitat naturel du panda géant dans les forêts pluvieuses en altitude. Cependant, son aire de répartition est plus vaste. On le retrouve également dans les montagnes du Népal et du nord du Myanmar (Birmanie), ainsi qu’en Asie Centrale.
Les pandas roux peuvent avoir différentes personnalités. "J'ai travaillé avec des pandas roux plus renfermés, qui ont un monde intérieur plus riche" dit Jones. Mais elle a aussi travaillé avec des individus qui adore lui sauter au visage et jouer les fauteurs de troubles.
Alors que les zoos donnent à voir plus d'un panda roux dans le même habitat, ces animaux ont parfois besoin de se retrouver seuls. Au parc zoologique Roger Williams, le personnel de soin donnent aux animaux des aires de repos individuelles pour que les pandas puissent avoir du temps séparés.
Au départ, les pandas roux étaient regroupés avec les pandas géants, qui sont de la même famille. "Mais maintenant les pandas roux sont dans leur coin", explique Jones, puisque les pandas géants ont été reclassifiés dans la famille des ours.
Victime de la déforestation, le panda roux est une espèce menacée. Son espace naturel est de plus en plus réduit par la destruction des forêts pour le commerce du bois et l’expansion des terres agricoles. Moins de 10 000 individus adultes vivraient aujourd'hui à l'état sauvage. Ceci étant leur nature discrète rend leur recensement difficile.
"Les pandas roux sont des animaux magnifiques" dit Jones. "Même quand ils sont endormis, ils restent adorables".