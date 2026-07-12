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La chevêche des terriers, petite chouette qui a élu domicile sous terre

Ces chouettes des prairies américaines chassent principalement des insectes, qu'elles rapportent à leur terrier pour nourrir leur progéniture.

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