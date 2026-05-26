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La crécerelle : le plus petit faucon d'Amérique est une chasseuse redoutable

Assez agile pour attraper ses proies à la volée, elle peut en prendre jusqu'à dix par jour en fonction des besoins de sa famille.

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