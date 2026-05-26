La crécerelle : le plus petit faucon d'Amérique est une chasseuse redoutable
Assez agile pour attraper ses proies à la volée, elle peut en prendre jusqu'à dix par jour en fonction des besoins de sa famille.
Au printemps, des milliers de fulmars nichent sur les falaises d'Islande, ils font des allées et venues permanents pour trouver de la nourriture.
Tel un serpent céleste, des busards des roseaux ondulent au-dessus d’arbres où sont perchés des grands cormorans. L’étang d’Ivars i Vila-Sana, en Catalogne, drainé vers 1950 pour les besoins de l’agriculture, a été remis en eau en 2005.
Une fois par an, des dizaines de propriétaires de pigeons les lâchent depuis Barcelone. Grâce à leur sens prodigieux de l'orientation, il retourne chez eux, en Belgique, en 24 h.
Des sternes de l'Arctique volent en groupe pour défendre leur nid contre l'attaque d'un autre oiseau, le grand labbe.
Un groupe de sternes arctiques pêchent le hareng à la sortie du lac Jökulsárlón, en Islande.Tandis qu'une autre espèce d'oiseau, le labbe parasite, guette leur passage pour voler leur proie.