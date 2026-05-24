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Les plongeons imbrins : des oiseaux aquatiques et parents exemplaires

Leurs petits sont la cible des poissons et des tortues, mais aussi d'autres espèces d'oiseaux. Les parents veillent à ce qu'ils restent hors d'atteinte de l'assaut d'un prédateur.

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