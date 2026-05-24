Les plongeons imbrins : des oiseaux aquatiques et parents exemplaires
Leurs petits sont la cible des poissons et des tortues, mais aussi d'autres espèces d'oiseaux. Les parents veillent à ce qu'ils restent hors d'atteinte de l'assaut d'un prédateur.
Un cygne chanteur, Hokkaidō, Japon.
Un manchot du Cap, Îles de Mercure, Namibie.
Un albatros à sourcils noirs, dans les Îles Falkland.
Un vautour de Rüppell, dans le parc national du Serengeti, Tanzanie, Afrique.
Un colibri d'Anna secoue son corps sous la pluie. Université de Californie, Berkley, États-Unis.
Des manchots empereurs plongent dans les eaux de la mer de Ross, en Antarctique.
Un pic flamboyant, Alaska, États-Unis.
Une pygargue à tête blanche marche sur un lac gelé, dans les îles Aléoutiennes, en Alaska, aux États-Unis.
Deux tétras lyres s’accouplent en Écosse.
PHOTOGRAPHIE DE Uli Kunz. National Geographic Creative
Une autruche d’Afrique, photographiée en Afrique du sud.
PHOTOGRAPHIE DE Uli Kunz. National Geographic Creative
Une chouette tachetée du nord dans le parc national de Redwood, en Californie.
Quatre canards se blottissent les contre les autres dans les îles Falkland.
Deux guêpiers à collier bleu, en Ouganda.
Un touraco de Schalow, photographié à Choussy, en France.
Un macareux moine photographié la bouche pleine de poissons, en Islande.
Un rollier indien, photographié dans le zoo de Santa Barbara, en Californie, États-Unis.
Un casuariidae, Queenland, Australie.
Un paradisier grand-émeraude, Badigaki Forest, Tanahbesar, Indonésie.
Des flamants photographiés dans la réserve biosphère de Ría Lagartos, Yucatán, Mexique.
Une buse des Galápagos photographiée sur l'île Isabela, dans l'archipel des Galápagos.
Un calao à cimier, réserve naturelle de Tangkoko Batuangus, Sulawesi du Nord, Indonésie.
Un manchot empereur, base antarctique Mario-Zucchelli, mer de Ross, Antarctique.
Une grue blanche marque son territoire en Floride, aux États-Unis.
Un papegeai maillé, photographié à la Rare Species Conservatory Foundation (la fondation de la conservation des espèces rares), en Floride, États-Unis.
Un martin-pêcheur d'Amérique photographié dans le parc national du Grand Teton, Wyoming, États-Unis.
Un paon photographié dans le zoo d'Omaha, aux États-Unis.
Un faisan de Colchide, Jardin zoologique, Pilsen, République tchèque.
Un manchot papou, Antarctique.
Un rollier à longs brins, photographié dans le delta de l'Okavango, au Botswana.
Un Araçari de Beauharnais photographié au Texas, États-Unis.
Un goura couronné, zoo d'Omaha, États-Unis.