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L'aigle royal, un des oiseaux les plus rapides de la planète

Son vol en piqué peut atteindre la vitesse de 300 km/h. Ce chasseur redoutable cible aussi bien de petits mammifères que de plus gros comme des jeunes cerfs.

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