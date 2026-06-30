L'aigle royal, un des oiseaux les plus rapides de la planète
Son vol en piqué peut atteindre la vitesse de 300 km/h. Ce chasseur redoutable cible aussi bien de petits mammifères que de plus gros comme des jeunes cerfs.
Inyan Nagi Wasaka, âgé de 28 ans, pose lors d'un rassemblement à Batesland, un village de la réserve indienne de Pine Ridge, dans l'État du Dakota du Sud. Il a confectionné sa tenue selon un style traditionnel.
Miguel Eagle, âgé de 18 ans, se prépare à mener un cortège de danseurs au rassemblement amérindien de Batesland. Il tient un bâton orné des plumes d'un aigle, un oiseau vénéré par la plupart des Amérindiens.
Des danseurs se déhanchent au rythme du tambour lors du pow-wow de Batesland. Certains de ces rassemblements incluent des compétitions avec des récompenses financières à la clef, mais ce n'est pas le cas de Batesland, qui est un événement plus traditionnel.
Un danseur en tenue participe à un pow-wow à Red Shirt, une communauté de la réserve de Pine Ridge, dans l'espoir de remporter une récompense financière. Les compétitions lors de ces rassemblements alimentent le commerce illégal de plumes et de membres d'aigles.
Lors d'un entracte au rassemblement de Batesland, Kevin Whiteface porte sa fille endormie, Liv.
Un autre événement lors du pow-wow de Batesland : une course de relais à cheval.
Les tatouages de M.J. Braveheart représentent des aigles et des chefs de tribu en costume traditionnel. Pour de nombreux Amérindiens, les aigles ont le pouvoir de transmettre leurs prières au Créateur.
Trina Lone Hill a fait don de ces plumes d'aigles à ses jeunes fils lors de leur cérémonie de baptême. Les membres de tribus reçoivent souvent des plumes d'aigles lors d'étapes importantes de leur vie.
Les plumes des jeunes aigles royaux peuvent atteindre des centaines de dollars sur le marché noir.