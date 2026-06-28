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Sur les côtes galloises, les guillemots doivent faire face aux goélands marins pour nourrir leur famille

Lorsque le mâle guillemot part en chasse, il doit échapper aux goélands à l'envergure trois fois supérieure à la sienne pour ne pas perdre son butin ou la vie.

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