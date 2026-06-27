Alors qu'il était jadis éteint, le castor européen prospère à nouveau en Grande-Bretagne
Réintroduit sur le territoire, il n'est pas rare de croiser ce mammifère au pelage dense dans les points d'eau de la campagne britannique. Même s'ils restent essentiellement nocturnes.
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Le castor fait son grand retour sur le sol français
Après avoir frôlé l'extinction en raison de la surchasse, le castor d'Europe (Castor fiber) a progressivement recolonisé nos cours d'eau à partir des années 1970. Cet ingénieur de la nature remplit un rôle essentiel au sein de nos écosystèmes.