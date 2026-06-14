Animaux

Sri Lanka : cette île abrite la plus grande densité de crocodiles des marais au monde

Les rois de l'Antiquité construisirent des ouvrages d'irrigation datant de plusieurs millénaires dans lesquels cette espèce de crocodile prospère aujourd'hui.

les plus populaires

voir plus
  • Animaux
  • Crocodile
  • Sri Lanka
  • Asie
  • Reptiles
  • Terre

chercher des vidéos

Animaux
01:59

À Darwin en Australie, les attaques de crocodiles sont fréquentes

Animaux
03:56

Pour chasser, les crocodiles maîtrisent parfaitement leur environnement

Animaux
01:58

Le crocodile est-il le plus intelligent des reptiles ?

Animaux
01:44

Supercroco : il y a 100 millions d'années, il existait un crocodile cinq fois plus gros

Animaux
02:10

Des loutres s'attaquent à un caïman de 5 mètres de long

Animaux

Un caïman se fait éléctrocuter par une anguille électrique

Animaux
02:10

Quand le prédateur devient la proie : jaguar vs caïman

Animaux
02:27

Ils se baladent sur la plage... et trouvent une tête de crocodile

Animaux
03:27

Le cobra royal : le plus long serpent venimeux de la planète

Animaux
03:46

Le venin de la vipère heurtante digère les proies avant qu'elles ne finissent englouties

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.